Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.09
72,85
86,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнесу Екатеринбурга расскажут, где взять деньги на развитие

Бизнесу Екатеринбурга расскажут, где взять деньги на развитие
Иллюстрация: СОФПП

21 сентября с 10.00 до 15.00 на площадке Ельцин Центра состоится форум «Деньги в бизнес», организованный СОФПП и Министерством инвестиций и развития региона.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Финансовые вопросы беспокоят каждого предпринимателя. О самых эффективных споособах привлечения и размещения средств расскажут на форуме «Деньги в бизнес».

В качестве спикеров выступят:

  • Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства;
  • Илья Сулла, директор Фонда содействия инвестициям;
  • Максим Костылев, управляющий партнёр Constant Capital;
  • Сергей Федореев, один из руководителей и разработчиков инвестиционной платформы «ВДело»;
  • Виктор Лебедев, директор и собственник Финансового Ателье GrottBjörn, один из ведущих экспертов России по внедрению инструментов валютного рынка в бизнес-процессы предприятий;
  • Алексей Романов, генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit;
  • Александр Леушканов, генеральный директор ООО «ПРОСТОР» (поставщик сельскохозяйственной продукции);
  • Денис Шарапов, основатель и руководитель ООО ТД «Синтеком» (производство и реализация нетканых материалов в Уральском регионе).

Спикеры мероприятия разберут все многообразие инвестиционных инструментов: краудинвестинг, возможности фондового рынка, облигационные займы и другое. Кроме того, эксперты расскажут, можно ли заручиться поддержкой государства в работе с инструментами, предполагающими риск.

Программа форума:

— Чек-лист для получения финансовой поддержки или почему у кого-то не получается привлечь дешёвые деньги от государства. Кейсы;

— Как правильно инвестировать на фондовом рынке? Возможности фондового рынка, формирование сбалансированного портфеля инвестиций, инструменты покрытия рисков;

— Как привлечь деньги с помощью инвестиционной платформы «Вдело»? Портрет заемщика платформы, финансовые параметры сделок и правила рейтингования проектов;

— Как привлечь деньги через облигации? Преимущества и требования к эмитентам, практические аспекты подготовки и размещения выпуска;

— Сколько стоит привлечь деньги? Сравнительный анализ финансовых инструментов;

— Разбор опыта частных компаний;

— Нетворкинг и консультации для бизнеса.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Мероприятие проводится рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бизнесмена, пропавшего несколько дней назад в Екатеринбурге, нашли мертвымБизнесмена, пропавшего несколько дней назад в Екатеринбурге, нашли мертвым
  • Российские мужчины получат право на маткапитал для детей от суррогатных матерейРоссийские мужчины получат право на маткапитал для детей от суррогатных матерей
  • Российский рынок побил исторический максимум, а нефть дороже $70. Дайджест для инвестораРоссийский рынок побил исторический максимум, а нефть дороже $70. Дайджест для инвестора
  • «Какая зарплата вам нужна для комфортной жизни». Что ответили россияне?«Какая зарплата вам нужна для комфортной жизни». Что ответили россияне?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.