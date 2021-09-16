Бизнесу Екатеринбурга расскажут, где взять деньги на развитие

21 сентября с 10.00 до 15.00 на площадке Ельцин Центра состоится форум «Деньги в бизнес», организованный СОФПП и Министерством инвестиций и развития региона.

Финансовые вопросы беспокоят каждого предпринимателя. О самых эффективных споособах привлечения и размещения средств расскажут на форуме «Деньги в бизнес».

В качестве спикеров выступят:

Валерий Пиличев , директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства;

, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Илья Сулла , директор Фонда содействия инвестициям;

, директор Фонда содействия инвестициям; Максим Костылев , управляющий партнёр Constant Capital;

, управляющий партнёр Constant Capital; Сергей Федореев , один из руководителей и разработчиков инвестиционной платформы «ВДело»;

, один из руководителей и разработчиков инвестиционной платформы «ВДело»; Виктор Лебедев , директор и собственник Финансового Ателье GrottBjörn, один из ведущих экспертов России по внедрению инструментов валютного рынка в бизнес-процессы предприятий;

, директор и собственник Финансового Ателье GrottBjörn, один из ведущих экспертов России по внедрению инструментов валютного рынка в бизнес-процессы предприятий; Алексей Романов , генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit;

, генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit; Александр Леушканов , генеральный директор ООО «ПРОСТОР» (поставщик сельскохозяйственной продукции);

, генеральный директор ООО «ПРОСТОР» (поставщик сельскохозяйственной продукции); Денис Шарапов, основатель и руководитель ООО ТД «Синтеком» (производство и реализация нетканых материалов в Уральском регионе).

Спикеры мероприятия разберут все многообразие инвестиционных инструментов: краудинвестинг, возможности фондового рынка, облигационные займы и другое. Кроме того, эксперты расскажут, можно ли заручиться поддержкой государства в работе с инструментами, предполагающими риск.

Программа форума:

— Чек-лист для получения финансовой поддержки или почему у кого-то не получается привлечь дешёвые деньги от государства. Кейсы;

— Как правильно инвестировать на фондовом рынке? Возможности фондового рынка, формирование сбалансированного портфеля инвестиций, инструменты покрытия рисков;

— Как привлечь деньги с помощью инвестиционной платформы «Вдело»? Портрет заемщика платформы, финансовые параметры сделок и правила рейтингования проектов;

— Как привлечь деньги через облигации? Преимущества и требования к эмитентам, практические аспекты подготовки и размещения выпуска;

— Сколько стоит привлечь деньги? Сравнительный анализ финансовых инструментов;

— Разбор опыта частных компаний;

— Нетворкинг и консультации для бизнеса.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Мероприятие проводится рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».