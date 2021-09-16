Бизнесу Екатеринбурга расскажут, где взять деньги на развитие
21 сентября с 10.00 до 15.00 на площадке Ельцин Центра состоится форум «Деньги в бизнес», организованный СОФПП и Министерством инвестиций и развития региона.
Финансовые вопросы беспокоят каждого предпринимателя. О самых эффективных споособах привлечения и размещения средств расскажут на форуме «Деньги в бизнес».
В качестве спикеров выступят:
- Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства;
- Илья Сулла, директор Фонда содействия инвестициям;
- Максим Костылев, управляющий партнёр Constant Capital;
- Сергей Федореев, один из руководителей и разработчиков инвестиционной платформы «ВДело»;
- Виктор Лебедев, директор и собственник Финансового Ателье GrottBjörn, один из ведущих экспертов России по внедрению инструментов валютного рынка в бизнес-процессы предприятий;
- Алексей Романов, генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit;
- Александр Леушканов, генеральный директор ООО «ПРОСТОР» (поставщик сельскохозяйственной продукции);
- Денис Шарапов, основатель и руководитель ООО ТД «Синтеком» (производство и реализация нетканых материалов в Уральском регионе).
Спикеры мероприятия разберут все многообразие инвестиционных инструментов: краудинвестинг, возможности фондового рынка, облигационные займы и другое. Кроме того, эксперты расскажут, можно ли заручиться поддержкой государства в работе с инструментами, предполагающими риск.
Программа форума:
— Чек-лист для получения финансовой поддержки или почему у кого-то не получается привлечь дешёвые деньги от государства. Кейсы;
— Как правильно инвестировать на фондовом рынке? Возможности фондового рынка, формирование сбалансированного портфеля инвестиций, инструменты покрытия рисков;
— Как привлечь деньги с помощью инвестиционной платформы «Вдело»? Портрет заемщика платформы, финансовые параметры сделок и правила рейтингования проектов;
— Как привлечь деньги через облигации? Преимущества и требования к эмитентам, практические аспекты подготовки и размещения выпуска;
— Сколько стоит привлечь деньги? Сравнительный анализ финансовых инструментов;
— Разбор опыта частных компаний;
— Нетворкинг и консультации для бизнеса.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Мероприятие проводится рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».