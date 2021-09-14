Экс-депутату Игорю Плаксину грозит большой, но условный срок

Обвинение запросило для застройщика семь лет условно по делу о мошенничестве при возведении нескольких жилых комплексов в Екатеринбурге. Приговор должны огласить на следующей неделе.

23 сентября в Чкаловском районному суде состоится оглашение приговора бывшему депутату городской думы Екатеринбурга, девелоперу Игорю Плаксину. Обвинение запросило для него семь лет условно с испытательным сроком пять лет, сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Игорь Плаксин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. DK.RU подробно описывал суть вменяемого Плаксину в вину преступления. По версии следствия, экс-депутат создал и зарегистрировал НП «Уралэнергостройкомплекс», при этом являлся одним из его учредителей.

Обвиняемый создал сложную, непрозрачную, разветвленную сеть юридических лиц (свыше 20) различной организационно-правовой формы, входивших в состав группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс», каждое из которых занималось определенным видом деятельности исключительно по указанию обвиняемого. При этом обвиняемый являлся конечным бенефициаром строительного бизнеса под наименованием «Уралэнергостройкомплекс». Деятельность вышеуказанных юридических лиц обвиняемый контролировал лично, фактически выполняя в них организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, — приводило наше издания выдержки из следственных документов, опубликованных облпрокуратурой.

Как полагают следственные органы, в 2016 г. Игорь Плаксин похитил свыше 258 млн руб., которые в качестве авансовых платежей получило подконтрольное ему ООО «Стройуниверсал» за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей акционерного общества «Завод «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы. При этом, считает следствие, он осознавал, что подконтрольное ему предприятие не сможет выполнить взятые обязательства в связи с фактической неплатежеспособностью, и не намеревался их исполнять.

Также в состав НП «Уралэнергостройкомплекс» входили ЖСК «На Постовского» и ЖСК «Первый Николаевский», которые выполняли функцию инвесторов для группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс», привлекая денежные средства граждан и юрлиц по договорам паевого участия при строительстве многоквартирных жилых домов. В результате махинаций дольщики долгое время не могли получить свои квартиры: сроки сдачи жилья затянулись. Так, строительство ЖК «Первый Николаевский» было приостановлено в конце 2016 г., без квартир остались 780 человек. Скандальный ЖК достроила компания Prinzip, в 2018 г. дольщики получили свое жилье.

При строительстве ЖК «Новый Уктус» паевые договоры были заключены со 194 пайщиками. Свои квартиры или компенсации после привлечения нового инвестора они смогли получить в феврале 2020 г.

DK.RU также рассказывал о банкротстве Игоря Плаксина — это дело рассматривалось параллельно с уголовным преступлением. Иницииатором выступил Примсоцбанк. К ответственнности привлекли и администрацию Екатеринбурга. Как сообщал DK.RU, мэрия предоставляла Примсоцбанку муниципальную гарантию по обязательствам компании «Стройуниверсал».

Иск о банкротстве Плаксина Примсоцбанк подал в 2018 г. — из-за того самого кредита, который не вернула компания «Стройуниверсал». Сумма долга составляла около 300 млн руб. Игорь Плаксин был одним из поручителей по кредиту, поэтому деньги стали взыскивать и с него тоже, однако бывший депутат не готов был платить по кредиту.

Примсоцбанк — не единственное кредитное учреждение, перед которым мэрии приходится гасить долги скандального застройщика. В феврале 2020 г. мэрия Екатеринбурга признала долг в 46,7 млн руб. перед Екатеринбургским муниципальным банком и обязалась раз в три месяца возвращать по 5,8 млн руб. до 2022 г., сообщал DK.RU.