Уральские предприятия перечислили в федеральный бюджет рекордные суммы налогов

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) за первые шесть месяцев текущего года отправили в консолидированный бюджет России в общей сложности 3,171 трлн руб.

По данным Свердловскстата, сумма налогов, сборов и других обязательных платежей, перечисленных в федеральный бюджет, в этом году превысила прошлогодние показатели на 35,9%. В ведомстве такую статистику объясняют тем, что в 2020-м на собираемость налогов отрицательно повлияла ситуация с коронавирусом и введенными из-за пандемии ограничениями.

При этом, по данным Свердловскстата, текущий год показал увеличение собранных налогов и по сравнению с допандемийным 2019-м.

В первом полугодии 2021 г. перечислено на 71 млрд руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Также эта сумма превысила показатели предыдущих периодов, включая годы, когда мировые цены на нефть превышали $100 долларов за баррель, — прокомментировали в Свердловскстате и привели такие цифры для сравнения: — В первом полугодии 2018 г. регионы УрФО перечислили в консолидированный бюджет 2,6 трлн руб., в первом полугодии 2014 г. — 1,6 трлн руб.

По мнению экспертов, причиной рекордных налоговых сборов могли стать выросшие отчисления нефтяных и металлургических компаний Урала.

Цены на нефть в рублевом эквиваленте сейчас находятся на историческом максимуме. Весной федеральные власти заявили о сверхприбыли металлургических компаний, в том числе за счет резкого роста стоимости металлопроката и металлопродукции на внутреннем рынке, после чего были введены экспортные пошлины на черные и цветные металлы, — приводит Znak.com слова главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА», доцента Высшей школы экономики Антона Табаха.

Также растут отчисления добывающих предприятий-неэкспортеров по налогу на добычу полезных ископаемых.

Впрочем, есть и другое мнение по поводу высокой собираемости налогов. Как рассказал старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин в недавнем интервью DK.RU, ФНС России сделала ставку на «предпроверочный анализ» предприятий. Налоговым кодексом он не предусмотрен, но уже в 2020 г. принес в бюджет 158 млрд руб.

Общий тренд заключается в «побуждении налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств». [Для этого ФНС использует] так называемый «предпроверочный анализ». Это системный сбор информации о налогоплательщике, в рамках которого налоговым органом проводятся допросы свидетелей, осмотры помещений, массово направляются требования контрагентам налогоплательщика и ему самому. В результате ФНС аккумулирует информацию о налогоплательщике, затем вызывает руководителя и предлагает подать уточненную декларацию, уберав вычеты по НДС полностью или частично, и затраты по налогу на прибыль. Говорят: «В противном случае мы назначим выездную проверку, после которой доначислим налоги по максимуму», — рассказывал Роман Речкин.

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