Сельские территории Свердловской области получат 18 млрд. В деле олигарх Алексей Бобров

Такую сумму в течение ближайших лет — до 2025 г. — направит в сельские муниципалитеты региональное правительство. Деньги пойдут как на поддержку сельхозпроизводств, так и на социальные объекты.

О выделении денег на развитие сельских территорий заявил заместитель губернатора Алексей Шмыков во время открытия новой молочно-товарной фермы «Ударник» в селе Сажино Артинского района. Сельхозпредприятие на 1800 голов построили в рамках соглашения, которое было подписано в 2019 г. на ИННОПРОМе между губернатором области Евгением Куйвашевым, председателем Уральского банка Сбербанка Владимиром Черкашиным и учредителем ООО «Ударник» Алексеем Бобровым, сообщал ранее DK.RU.

Новая ферма — это точка роста, которая будет стимулировать новые условия труда и новое качество жизни. В планах — создать подобные точки роста в каждом населенном пункте, исходя из особенностей конкретной территории. Всего в комплексное развитие сельских территорий до 2025 г. по инициативе Евгения Куйвашева будет направлено 18 млрд руб.,— сообщил заместитель губернатора.

Как уточнили в департаменте информационной политики области (ДИП), конкретно в Сажино в следующем году начнут строить детский сад, отремонтируют поликлинику и школу. Всего в 2022 г. в свердловских селах планируют отремонтировать более 100 социальных объектов. Объем господдержки, выделенной на молочное животноводство в 2022 г., превысит 3 млрд руб.

После выхода на проектную мощность эти два предприяти позволят увеличить объём производимого в области молока почти на 57 тыс. тонн, что составит порядка 10% к общему показателю 2020 г., — такие цифры озвучили в ДИП.

На открытии фермы инвестор проекта Алексей Бобров отметил, что современные агрокомплексы позволят привлекать в сёла молодые высококвалифицированные кадры.

Работа на ферме перестала быть тяжелым сельскохозяйственным трудом, это уже высокотехнологичная сфера. Здесь установлены компьютерные системы, работают айтишники. Это совершенно другой уровень — новое поколение агрокомплекса с соответствующими зарплатами и налогами, — пояснил Алексей Бобров.

Ранее в интервью DK.RU, он рассказывал о том, какими причинами руководствуется, вкладывая деньги в сельское хозяйство.

Во-первых, [это дает] моральное удовлетворение. Во-вторых, мы не несем финансовых потерь и вообще надеемся, что когда-то это будет приносить дивиденды, доходы.Если заниматься [сельским хозяйством] профессионально, [оно даст] нормальную прибыль, — делился с DK.RU своими планами Алексей Бобров.

Отметим, новая ферма в Сажино стала уже вторым крупным объектом животноводства, запущенным в сентябре текущего года. В начале месяца новый животноводческий комплекс на 1200 коров открыли в Ирбитском муниципальном образовании СПК «Килачевский».

При этом некоторые существующие сельхозпредприятия региона находятся не в лучшем положении. Так, вчера DK.RU рассказывал о ситуации в фермерском хозяйстве «Полевская ферма» — это один из крупнейших в области производителей полуфабрикатов из свинины и говядины. Компния закончила прошлый год с прибылью в 10,9 млн руб. и с дебиторской задолженностью в 27,5 млн руб. Сбербанк намерен обратиться в Свердловский арбитраж с иском о банкротстве фермы.