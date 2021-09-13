Российские мужчины получат право на маткапитал для детей от суррогатных матерей

По инициативе Татьяны Голиковой соответствующий законопроект поступит в правительство до конца сентября и вступит в силу еще до 2022 года. Правительство приготовило 10,46 млрд рублей на его поддержку.

Минтруд России разработало изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем ребенка от суррогатной матери, получать материнский капитал. Законопроект появился в связи с поручением зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой — и сумма в 10,46 млрд рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца года. Официально учет таких случаев не ведется, однако согласно данным Европейского центра суррогатного материнства, в России в среднем рождается минимум 22 тыс. таких детей.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в России давно пора уровнять родительские права женщин и мужчин. «Есть много семей, в которых отцы выполняют роль и папы, и мамы, на этих мужчин ложатся все трудности по воспитанию детей. Поэтому это очень справедливая и даже немного запоздалая мера, которую необходимо поддержать», — убежден эксперт.

В новом законе уточняется, что право у мужчины на дополнительные меры господдержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом. «Если, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. По решению Конституционного суда, в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал», — поясняет газета «Известия», которая первой сообщила о законопроекте.

Поправки единогласно поддержали депутаты разных фракций. Глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что при нашей демографической ситуации «необходимо принимать и поддерживать любые меры по оказанию финансовой помощи нуждающимся в ней категориям граждан»:

Кто бы как ни относился к суррогатному материнству, но у нас в стране оно есть, как и одинокие отцы, которые точно так же воспитывают детей, как и матери одиночки. Поэтому лично я считаю правильным, что эти граждане смогут воспользоваться средствами материнского капитала.

В Минтруде подтвердили, что поправки ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, утвердят в следующем году. Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР.

Сейчас право на получение материнского капитала есть у мужчин-граждан РФ, которые являются единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года, а также с 1 января 2020 года.

Женщины, имеющие право на маткапитал, должны иметь гражданство РФ и родить или усыновить первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. Размер материнского капитала для женщин с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. Планируется, что к 2022 году он вырастет до 503, 2 тыс. и 665 тыс. рублей соответственно.

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