Turkish Airlines может прекратить все полеты из Екатеринбурга

Авиакомпания возобновила перелеты из Кольцово в Турцию в конце июня, после перерыва в год и четыре месяца из-за пандемии. В настоящий момент рейсы авиаперевозчика расписаны по сентябрь-октябрь 2021 г.

Информацию о том, что Turkish Airlines рассматривает вопрос о прекращении полетов из Екатеринбурга, предоставил ЕАН глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Эта информация пока неофициальная, ее дали нам наши стамбульские друзья. Мне непонятно, какими принципами руководствовались в авиакомпании, как принималось это решение, — сказал Михаил Мальцев.

Он отметил, что от ухода турецкого авиаперевозчика пострадают не только туристы, но и предприниматели, поскольку Turkish Airlines — одна из немногих компаний, осуществляющих перелеты в страны Южной Америки и Африки.

Аэропорт Кольцово пока не подтвердил, что Turkish Airlines намерена уйти из Екатеринбурга. Рейсы Turkish Airlines в Стамбул расписаны на сентябрь-октябрь 2021 г.

Ранее DK.RU сообщил, что Росавиация разрешила перелеты из городов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока это не чартерные рейсы, но и в их скорое возвращение верят представители туриндустрии.

Мы также писали, что с октября из Екатеринбурга можно будет улететь в Доминикану. Туроператор ANEX Tour заявил о расширении своей полетной программы.

Количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» постоянно увеличивается. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам. С 25 июля по воскресеньям можно улететь в болгарский Бургас. В июле из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Мексику. Перевозчиком стала авиакомпания Azur Air.