«Отделался» условным: в Екатеринбурге вынесли приговор экс топ-менеджеру «Кольца Урала»

По версии следствия, Олег Коноплев дал взятку генерал-майору полиции, чтобы тот «оказал содействие» в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка.

Ленинский райсуд Екатеринбурга признал бывшего зампредправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева виновным в даче взятки в особо крупном размере (7,5 млн руб.) генерал-майору полиции Игорю Трифонову. И приговорил его к пяти годам условно с испытательным сроком в четыре года. В ходе предварительного следствия Олег Коноплев сотрудничал со следствием.

Эта ситуация попала в информационную повестку в сентябре 2020 г.: сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ (базируется в Екатеринбурге) обвинили генерал-майора Трифонова в получении взятки. Якобы он способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве из-за невыплаты кредита в размере 593 млн руб. Кредитный договор был заключен с УК «Терра» на 593 млн руб., средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Поручителем по кредиту, как полагает следствие, по сфальсифицированным документам выступило ООО «Форэс-химия». DK.RU подробно писал об этой истории.

Бывший начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Трифонов был арестован в сентябре 2020 г. Он находится под следствием и свою вину не признает.

Напомним, в июле 2021 г. бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова признали виновным в пособничестве в передаче взятки экс-гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемию Кызласову. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее он получил пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс».

В сентябре квартира Михаила Шилиманова в «Тихвине» была продана на банкротных торгах за 19 млн руб. Его земли (16 земельных участков) в Сысертском районе хочет купить бард Александр Новиков.