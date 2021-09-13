Российский рынок побил исторический максимум, а нефть дороже $70. Дайджест для инвестора

Экономика США замедлила рост, но американские индексы закрылись в «зеленой зоне»: инвесторы ждут окончания сезона отчетности. В России драйверами рынка стали РУСАЛ и «Яндекс».

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели большинство американских индексов закрылись в «зеленой зоне», несмотря на опасения по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса «дельта» и замедление роста рынка труда в США. S&P 500 закрылся с повышением на 0,6%, Nasdaq Composite вырос на 1,6%, а Dow Jones закрылся с понижением на 0,2%.

Ключевым событием прошедшей недели в США стала публикация августовского отчета по рынку труда. Отчет разочаровал. Так, в августе в США добавились 235 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, это самый низкий показатель за последние 7 месяцев и гораздо ниже прогнозных ожиданий в 750 тыс. рабочих мест.

Большинство европейских фондовых индексов упали в пятницу, поскольку данные по занятости в США указали на замедление роста крупнейшей экономики мира, при этом больше всего пострадали акции розничной торговли и туристических компаний, подверженные влиянию американских рынков.

В самом конце августа прошел ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоул. Участники рынка ждали, что глава ФРС Дж. Пауэлл даст более четкие ориентиры по дате начала сворачивания количественного смягчения. Однако четкого ответа на данный вопрос инвесторы не получили, и, более того, Дж. Пауэлл в очередной раз сказал, что регулятор понимает опасения рынка из-за приближающегося сворачивания QE, и что обо всех действиях ФРС рынок будет предупреждён заранее. Риторика главы ФРС вызвала позитивное настроение инвесторов, и поэтому в течение всей прошлой недели мы наблюдали умеренно-положительную динамику на рынке еврооблигаций.

Что происходит в мире инвестиций? Главные события, о которых стоит знать

На этой неделе в США будут опубликованы обновленные данные о числе открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июль, числе первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс цен производителей (PPI) за август. На текущей неделе инвесторы также будут следить за окончанием сезона отчетности.

Котировки нефти сорта Brent на минувшей неделе закрепились выше 70$. На очередной встрече ОПЕК+ участники альянса согласовали повышение добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в октябре, что соответствует их установленному плану постепенного увеличения добычи. Стоит отметить что цены на нефть уже вернулись к докризисным уровням на фоне ослабления доллара США, а также последствий урагана Ида. Поддержку ценам на нефть также оказывает сильный спрос на сырье со стороны стран-импортеров.

Цены на золото на прошедшей неделе выросли на 0,56% и закрыли неделю на отметке $1827,73 за тройскую унцию. Поддержку активу в краткосрочной перспективе оказывает «голубиная» риторика ФРС США и стабильный спрос от центробанков по всему миру. Стоит отметить, что за последние четыре года подряд цена драгметалла демонстрирует снижение в сентябре, и, вероятнее всего, эта тенденция останется неизменной в этом году.

Рубль, как и большинство валют развивающихся стран, также выиграл от ослабления доллара после публикации данных о рынке труда в США.

Российский рынок завершил неделю, достигнув новых высот. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше отметки в 4 000 пунктов, прибавив за неделю 2,9%, долларовый индекс РТС впервые с марта 2012 года превысил уровень в 1 700 пунктов, укрепившись за неделю на 4,2%. Основными драйверами выступили благоприятный фон на мировых площадках и заметный рост отдельных бумаг, таких как РУСАЛ и «Яндекс».

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