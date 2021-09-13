Пользователей ВТБ Онлайн на Урале за год стало больше на 266 тысяч

Количество активных пользователей ВТБ Онлайн на Урале к осени превысило 876 тысяч человек. За год рост составил 44%.

С начала 2021 года число клиентов ВТБ на Урале, использующих интернет-банк и мобильное приложение, увеличилось более чем на 110 тысяч человек, или почти на 15%. Одним из наиболее активных месяцев текущего года в части освоения цифровых технологий стал июль — за этот период количество пользователей ВТБ Онлайн выросло на 20 тысяч.

К концу 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц и обслуживать в дистанционных каналах уже 15 млн клиентов. Банк постоянно расширяет функциональность своих онлайн-сервисов. Так, с начала сентября в мобильном приложении стал доступен раздел, в котором можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Чуть ранее банк реализовал в мобильной версии ВТБ Онлайн возможность распоряжаться материнским капиталом для погашения ипотеки. Пользователи теперь могут направить госвыплату для уменьшения срока кредита в онлайн-формате, не посещая отделения банка и Пенсионного фонда.