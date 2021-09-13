Банк России начнет блокировать карты за подозрительные платежи

Если между операцией по зачислению и списанию средств прошло менее 12 часов, если вы получили более 30 переводов в день или если вы не платите с карты за коммуналку — ваш счет могут заблокировать.

Борьба Банка России с нелегальными казино и финансовыми пирамидами может больно ударить по простым пользователям. Сегодня ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции, связанные с работой «теневого бизнеса», сообщает Коммерсант. По подозрительным платежным инструментам «не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции».

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. Это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности, — сообщается в указаниях ЦБ.

К подозрительным операциям ЦБ относит: 1) более 30 операций в день, проведенных физлицами, а так же более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц. 2) Операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток или просто менее минуты между зачислением средств и их списанием. 3) Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка. 4) Операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц. 5) Отсутствие на карте платежей по оплате коммунальных услуг, услуг связи, товаров. 6) Если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций, это так же покажется банку подозрительным.

Если одновременно наблюдается два и более признака из перечисленных выше, по новым указаниям ЦБ банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под данной формулировкой ЦБ подразумевает блокировку операций или счетов пользователя.

Пострадать от инициативы могут и обычные граждане, в частности, самозанятые, ведущие свой маленький бизнес. «Позиционируются эти рекомендации регулятора как борьба с нелегальными казино, но очевидно, что зацепит и другие сервисы», — уверен председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов:

Как отличить торговца от именинника, которому несколько десятков его друзей скинули по 5 тыс. руб. в качестве подарка? А 30 трансакций в день могут быть совершены в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию.

Банкам придется научиться балансировать между удобством пользователей и борьбой с мошенниками, ведь современный мир предлагает много вариантов. «Пользовательских сценариев очень много, и невозможно ни уложить всех пользователей в ограниченные рамки, ни запретить все подряд», — подчеркивает Виктор Достов.

Процедуру «обеления» в случае ошибочной блокировки ЦБ никак не оговаривает.

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