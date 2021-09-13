Квартира Михаила Шилиманова в «Тихвине» ушла за 19 млн, а земли хочет купить бард Новиков

За элитную недвижимость экс-замминистра экономики региона боролись семь человек, включая соседа. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал ситуацию с банкротными торгами.

Имущество бывшего замминистра экономики региона Михаила Шилиманова, осужденного по делам ЖСК «Бухта Квинс» и ОЭЗ «Титановая долина», выставили на торги в рамках личного банкротства. Сумма требований кредиторов к нему составляет более 141,5 млн руб.

Михаил Шилиманов безуспешно пытался исключить квартиру в «Тихвине» (общая площадь — 110,1 кв. м.) из конкурсной массы под предлогом проживания в ней детей, но суд ему в этом отказал.

На участие в торгах подали заявки семь человек. Лот был оценен в 14 млн руб., но в итоге цена выросла до 19,3 млн руб. Участники выставляли предложения о цене в закрытой форме. Победителем аукциона стал бизнесмен Константин Шлюндт.

На аукцион также были выставлены земли Михаила Шилиманова в Сысертском районе. Однако торги не состоялись — на них заявился только бард Александр Новиков. Он предложил за лот 5,9 млн руб. Торги по продаже других лотов — права требования 2,1 миллиона рублей и возврата BMW Z4 — тоже признаны несостоявшимися, на них заявился лишь Константин Шлюндт.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин — о банкротных торгах по делу Михаила Шилиманова:

— Возможно, новых торгов по землям Михаила Шилиманова не будет, договор предложат заключить единственному участнику, и их купит бард Александр Новиков. Полагаю, это акт дружеской помощи, результат договоренностей, а не попытка нажиться на проблемах товарища, компаньона по бизнесу.

Что касается квартиры, по числу людей, подавших заявки на участие, эти торги можно назвать беспрецедентными. Кстати, в них участвовал сосед г-на Шилиманова. Полагаю, высокий интерес к этой квартире обусловлен не только ценой — в ходе торгов она выросла со 127 до 175 тыс. руб. за кв. м., однако осталась ниже рыночной, — но и к самому комплексу. Несмотря на появление новой элитной недвижимости на рынке Екатеринбурга, «Тихвин» котируется, предложение квартир в нем ограничено, а цены заоблачные.

В целом недвижимость такого уровня выставляется на банкротные торги достаточно редко: в среднем, раз в год в каждом комплексе. В «Тихвине» продавали квартиру семьи, владевшей сетью алкомаркетов «Семь пятниц» (DK.RU писал о банкротном деле Светланы и Владимира Чамовских). Ежегодно появляются квартиры в «Антаресе» (сейчас одна торгуется) по очень высокой стоимости — более 200 тыс. за кв. м. Та же картина в ЖК на Николая Никонова. Как ни странно, есть и квартиры в новостройках.

Пока не видел продаж через банкротства недвижимости в «Ривьере», наверное, в силу новизны дома. Но, скорее всего, они появятся.

Зачастую недвижимость в таких комплексах покупают люди, связанные с бизнесом. А его ведение в текущих условиях — вещь крайне опасная. Конечно, не все истории заканчиваются, как у господина Шилиманова — тюрьмой, некоторые просто разоряются. Что, конечно, тоже весьма печально.

Напомним, в ноябре 2020 г. суд приговорил Михаила Шилиманова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». DK.RU подробно рассказывал о нем. Изначально обвиняемых было трое: музыкант Александр Новиков, его бывший деловой партнер Михаил Шилиманов и его помощница Лариса Ассонова. Дело против Новикова было закрыто летом 2019 г.

В июле 2021 г. бывшего замминистра экономики Свердловской области признали виновным в пособничестве в передаче взятки экс-гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемию Кызласову. Михаила Шилиманова приговорили к восьми годам лишения свободы. С учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» он проведет в колонии девять лет.