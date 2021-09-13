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Глава Уральского управления ЦБ объяснил, почему растет стоимость денег

Рустэм Марданов
Рустэм Марданов. Иллюстрация: justmedia.ru

10 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Что думает ЦБ о ситуации в экономики России и Урала — комментарий Рустэма Марданова.

#ДЕНЬГИ#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Комментарий начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова сегодня был опубликован на сайте ЦБ РФ.

Решение (о повышении ключевой ставки) было принято в связи с тем, что инфляция складывается выше прогноза Банка России. В августе годовая инфляция в России выросла до 6,7% после 6,5% в июле. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении, — говорится в нем.

В то же время глава Уральского ЦБ отмечает, что в августе на Урале годовая инфляция снизилась до 6%, и связывает это с увеличением предложения продуктов питания, в том числе местного производства. Однако ускорился рост цен на некоторые непродовольственные товары — стройматериалы, автомобили и мебель.  

При принятии решения Банк России учитывал, что экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста. Экономическая активность продолжает оставаться высокой. Для экономики Урала это тоже характерно — рост в промышленности продолжился, в том числе за счет восстановления объемов добычи нефти согласно параметрам сделки ОПЕК+. Корпоративное кредитование продолжает расширяться, — отмечает Рустэм Марданов.

ЦБ РФ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях и рассчитывает, что ее рост будет способствовать снижению годовой инфляции до 4–4,5% уже в 2022 г.   

Напомним, что ЦБ РФ дал прогноз развития мировой экономики в ближайшие годы. В нем фигурирует сильнейший кризис к 2023 г., сопоставимый с тем, что был в 2008-2009 гг. Но он будет ощущаться намного тяжелее, так как пандемия отсрочила удар по экономике.  

Ранее DK.RU опубликовал мнение экономиста, профессора экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po) Сергея Гуриева о перспективах восстановления мировой экономики после ковида, цунами банкротств и возможности дефолта в России.

В 1985 г. у Советского Союза не было большого госдолга, тем не менее в 1991 г. он оказался банкротом и нигде не мог привлечь деньги. Не стоит думать, что страна с неустойчивыми институтами не может обанкротиться. Вполне может. Поэтому инвесторы по всему миру предпочитают инвестировать под минус 1,5% в Европе, а не под положительные проценты в России. В ближайшие годы у России нет риска дефолта — госдолг низкий, бюджет сбалансированный, есть суверенный фонд. Но я могу представить сценарий, в котором на горизонте десяти лет российское государство обанкротится. Например, если цены на нефть упадут, — отметил экономист.

Автор: Виктория Говорковская
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