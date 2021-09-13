В Экспо проведут крупный HR форум

17 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» ведущие HR-специалисты региона соберутся на отраслевой форум. URAL HR-FORUM пройдет при поддержке Министерства инвестиций и развития региона

Здесь можно будет обменяться опытом с коллегами, которые работают с персоналом в компаниях со штатом до 5000 человек и управляют внутрикорпоративными коммуникациями крупных брендов.

Мы планируем сделать это мероприятие ежегодным и проводить в день HR-специалиста в сентябре, — отметил Артем Дрыгант, основатель группы компаний Be Brand Advent, которая выступила организатором форума.

Спикерами мероприятия выступят:

Татьяна Ананьева , преподаватель НИУ-ВШЭ и Moscow Advanced Communication School (MACS), председатель жюри Всероссийской премии «Graduate Award» международной премии EMBRAS, член жюри премий InterComm, Russian Hospitality Award;

, преподаватель НИУ-ВШЭ и Moscow Advanced Communication School (MACS), председатель жюри Всероссийской премии «Graduate Award» международной премии EMBRAS, член жюри премий InterComm, Russian Hospitality Award; Ольга Сапрыкина , бизнес-коуч, сертификация ACC ICF, 15 лет в HR&TD федеральных компаний;

, бизнес-коуч, сертификация ACC ICF, 15 лет в HR&TD федеральных компаний; Надежда Селиванова , профессиональный карьерный коуч, ментор, 16 лет HR в крупных холдинговых структурах;

, профессиональный карьерный коуч, ментор, 16 лет HR в крупных холдинговых структурах; Данил Марьинский , исполнительный директор Be Brand People|Digital & Marketing;

, исполнительный директор Be Brand People|Digital & Marketing; Мария Абдрахимова, исполнительный директор Be Brand Advent.

Татьяна Ананьева расскажет гостям форума об актуальных трендах HR-бренда, стратегии и тактике его продвижения, влиянии личного бренда и технологиях сочетания маркетинга и HR.

Ольга Сапрыкина и Надежда Селиванова проведут практический мастер-класс и помогут найти ответы на вопросы о том, как связаны тренды мирового масштаба с развитием личности HR-директора, как через личный бренд управлять HR-брендом компании и как понять свою миссию.

Данил Марьинский и Мария Абдрахимова представят практические инструменты работы с коммуникациями и креативные примеры коммуникационных проектов.

Мы даем конкретные методики и HR-технологии, которые сразу же можно применить в работе по принципу «пришел, увидел, применил». Кроме того, в любом мероприятии мы стремимся удивлять. Поэтому участников форума ждут трендовый event-контент и приятные эмоции, — отметила Мария Абдрахимова.

Дата и место проведения:

17 сентября, г. Екатеринбург, Конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо», ЭКСПО-бульвар, дом 2

Регистрация на форум по ссылке.