В Экспо проведут крупный HR форум
17 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» ведущие HR-специалисты региона соберутся на отраслевой форум. URAL HR-FORUM пройдет при поддержке Министерства инвестиций и развития региона
Здесь можно будет обменяться опытом с коллегами, которые работают с персоналом в компаниях со штатом до 5000 человек и управляют внутрикорпоративными коммуникациями крупных брендов.
Мы планируем сделать это мероприятие ежегодным и проводить в день HR-специалиста в сентябре, — отметил Артем Дрыгант, основатель группы компаний Be Brand Advent, которая выступила организатором форума.
Спикерами мероприятия выступят:
- Татьяна Ананьева, преподаватель НИУ-ВШЭ и Moscow Advanced Communication School (MACS), председатель жюри Всероссийской премии «Graduate Award» международной премии EMBRAS, член жюри премий InterComm, Russian Hospitality Award;
- Ольга Сапрыкина, бизнес-коуч, сертификация ACC ICF, 15 лет в HR&TD федеральных компаний;
- Надежда Селиванова, профессиональный карьерный коуч, ментор, 16 лет HR в крупных холдинговых структурах;
- Данил Марьинский, исполнительный директор Be Brand People|Digital & Marketing;
- Мария Абдрахимова, исполнительный директор Be Brand Advent.
Татьяна Ананьева расскажет гостям форума об актуальных трендах HR-бренда, стратегии и тактике его продвижения, влиянии личного бренда и технологиях сочетания маркетинга и HR.
Ольга Сапрыкина и Надежда Селиванова проведут практический мастер-класс и помогут найти ответы на вопросы о том, как связаны тренды мирового масштаба с развитием личности HR-директора, как через личный бренд управлять HR-брендом компании и как понять свою миссию.
Данил Марьинский и Мария Абдрахимова представят практические инструменты работы с коммуникациями и креативные примеры коммуникационных проектов.
Мы даем конкретные методики и HR-технологии, которые сразу же можно применить в работе по принципу «пришел, увидел, применил». Кроме того, в любом мероприятии мы стремимся удивлять. Поэтому участников форума ждут трендовый event-контент и приятные эмоции, — отметила Мария Абдрахимова.
Дата и место проведения:
17 сентября, г. Екатеринбург, Конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо», ЭКСПО-бульвар, дом 2
Регистрация на форум по ссылке.