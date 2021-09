«С видом на Кремль». Билл Гейтс приобрел недвижимость в России

Саудовский принц уступил предпринимателю из США контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. В числе прочих Гейтсу досталась гостиница с видом на московский Кремль и отель в центре Петербурга.

Инвестиционный фонд Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft, — Cascade Investment приобрел контрольный пакет акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons у саудовского принца аль-Валид ибн Талаль (al-Waleed bin Talal), сообщает The Wall Street Journal. Международной сети принадлежат два объекта в России — в том числе, гостиница «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow), окна которой выходят на Кремль.

Four Seasons — сеть гостиниц, основанная в Канаде в 1960 г. Исадором Шарпом. Компания управляет 121 гостиницей и курортом и 46 резиденциями. Ее штаб-квартира расположена в Торонто. По данным WSJ, за последние несколько лет компания получала много предложений о покупке, но ждала подходящего инвестора. Ранее фонд Гейтса владел 47,5% сети. По итогам сделки его доля увеличилась до 71,25% и стала контрольной. Покупка обошлась одному из самых богатых людей планеты в $2,21 млрд. Теперь холдинговой компании из Саудовской Аравии Kingdom Holding принадлежт 23,75% акций и 5% остаются у основателя и председателя совета директоров Four Seasons Исадора Шарпа (Isadore Sharp). Вся сеть Four Seasons на момент приобретения Гейтсом контрольного пакета оценивалась в $10 млрд.

В 2018 г. выручка Four Seasons Hotels от сдачи номеров на территории России составила $32 млн, сообщает Forbes. Помимо «Москвы» сеть владеет отелем Lion Palace в центре Санкт-Петербурга в нескольких шагах от Исаакиевского собора. По данным Booking.com, самый дешевый номер в отеле Four Seasons в центре Москвы обходится в 58,7 тыс. руб. за сутки, самый дорогой — в 436,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге самый дешевый номер стоит в два раза меньше, чем в Москве — 27,6 тыс. руб. Цена в самом дорогом номере достигает 366,2 тыс. руб.

По данным Forbes, на 2021 г. Билл Гейтс является крупнейшим частным землевладельцем в США. Ему принадлежит примерно 1000 кв. км сельскохозяйственных угодий в 19 штатах Америки, а общее состояние на май 2021 года составляет $128,3 млрд. В 2008 г. его фонд выделил грант на $306 млн для небольших фермеров из Африки и Южной Азии на развитие высокоурожайного и возобновляемого сельского хозяйства. Он утверждает, что инвестирует в землю для развития науки.

Билл Гейтс в 2020 году стал одним из главных героев конспирологических теорий. Его обвинили в желании чипировать население Земли под видом вакцинации от COVID-19. Как он прокомментировал этих слухи, читайте на DK.RU.