«Многие собственники боятся конфликтных арендаторов». Как снять квартиру в Екатеринбурге

«Снять жилье сегодня гораздо легче, чем, скажем, 10 лет назад. Это связано с развитием информационного поля в этом сегменте. Ситуации, когда большая часть предложения была фейками, ушла в прошлое».

Начало учебного и делового года традиционно привело к росту спроса на аренду жилых помещений. Что ждет их в этом сезоне, что готов предложить рынок и по какой цене, DK.RU рассказал эксперт Уральской палаты недвижимости, основатель портала по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский.

— На рынке коммерческого найма по-прежнему существует потенциальный риск заплатить деньги за поиск квартиры и в итоге ничего не снять. Часто бывает, что человек обращается в фирму по объявлению и сразу подписывает документ, в котором не зафиксирована гарантия результата со стороны исполнителя. То есть в нем вообще ничего не говорится об обязательстве подобрать конкретный объект и заключить договор с арендодателем.

Известны также случаи, когда арендаторов приводили на квартиру, составляли договор, выдавали ключи, а через некоторое время приходил настоящий хозяин и, мягко говоря, просил арендатора удалиться, угрожая полицией.

Для предотвращения подобных ситуаций Уральская палата недвижимости разработала пять правил аренды жилья.

Первое правило: Не платить денег никому, пока не увидите жилье, которое вас устраивает. Ведь добросовестные посредники присутствуют на показе, не работают по предоплате и не берут деньги только за информацию.

Второе правило: Убедиться, что в договоре, в соответствии с которым вам оказывается услуга, указан подбор квартиры (комнаты, апартаментов, дома) с последующим вселением. На заметку: мошенники никогда не дадут вам договор на руки для консультации с юристом, в их договоре предусмотрено оказание только информационных услуг.

Третье правило: Подписывать договор аренды и производить расчеты нужно только с собственником помещения (или лицом, действующим по нотариальной доверенности), для этого стоит сверить ФИО в его паспорте с ФИО в свидетельстве (выписке из ЕГРН) на объект недвижимости. Расчеты и подписание договора с другим лицом ставит под сомнение законность вашего проживания в чужой квартире и грозит потерей уплаченных средств.

Четвертое правило: Обратить внимание на профессиональных участников рынка недвижимости – риелторские компании. Подбор варианта жилья в профессиональных агентствах недвижимости, как правило, стоит в среднем 50% ежемесячной аренды, при этом агентство поможет оформить договор с собственником и предоставит гарантии: бесплатный подбор нового варианта, если вас выселят в первый месяц при условии, что вы не нарушали правила проживания и вовремя вносили плату.

Пятое правило: Учесть, что членство агентства недвижимости в Уральской палате недвижимости дает гарантии профессионализма оказываемой услуги по аренде. В случае конфликтной ситуации с таким агентством комиссия по этике УПН разберет ситуацию и выявит виновного.

Легко ли сегодня снять жилье в Екатеринбурге?

Снять жилье сегодня гораздо легче, чем, скажем, 10 лет назад. Это связано с развитием и совершенствованием информационного поля в этом сегменте. Больше интернет-порталов стало выставлять объекты, выросла конкуренция между ними, площадки стали бороться за качество и чистоту контента, в результате ситуации, когда большая часть предложения была фейками, ушла в прошлое. К тому же выросло количество объектов от агентств, которые берут комиссию с собственника, а арендатору оплачивать работу агента при заселении не нужно. Это тоже увеличивает выбор для потребителя.

Типичные объекты коммерческого найма

В настоящее время больше всего в наём предлагается комнат. Их доля в общем объеме текущего предложения составляет 45%, однокомнатные квартиры занимают 28% рынка, двухкомнатные — 20%, трехкомнатные — 3%.

Комнаты стали менее востребованы у молодой аудитории и наблюдается некое затоваривание ими, а стандартные объекты улетают как горячие пирожки: нам присылают объявления на публикацию и через 30 минут просят его удалить, так как на вечер назначено пять показов, и больше принимать звонки собственники не готовы.

Топ самых востребованных объектов

Рынку сегодня не хватает малобюджетного жилья — дешевые студии в аренду сдаются очень быстро. Большой спрос наблюдается и на жилье комфорт-класса, которого не так много. Например, хорошие «однушки» с ремонтом за 23-25 тыс. руб. плюс коммунальные услуги и «двушки» за 30-35 тыс. руб. плюс коммуналка. Также в цене «двушки», которые можно снимать по комнатам, и квартиры, в которые можно заселиться с домашними животными.

Что изменилось в аренде в последнее время

В последнее время становится все меньше агентов по аренде жилья, которые именно специализируются на этой услуге. Ценность работы риелтора на рынке аренды существенно ниже, чем на рынке купли-продажи, а потребитель предпочитает искать объявления от собственников. Тут ничего нового. Но при этом доступность информации на порталах растет, потребитель богаче не становится, вот и вымывается потихоньку с рынка эта категория агентов. К сожалению.

Обман со стороны «информационщиков»

Называть их деятельность обманом не совсем правильно. Такие агентства продают информационные услуги и базы данных, арендатору предлагается самостоятельно искать в них подходящие объявления.

Но суть в том, что потребителю продают удочку под видом рыбы. Например, экологичной была бы схема, когда через контекстную рекламу пользователя ведут на сайт, где он оставляет заявку, а ему затем продают базу. Однако чаще мы видим другой вариант, когда арендатора ловят «на фейк» на сайте объявлений (фотографии с текстом о нереальном предложении), приглашают в офис и рассказывают ему сказку о том, что стоит ему купить базу и он в этот же день снимет подходящий вариант. Такое по-прежнему есть на рынке, просто в меньших объемах, чем пять-семь лет назад.

Как правильно и безопасно снять жилье

Если у вас есть особые пожелания к жилью, стоит заранее подготовить свой договор или формулировки, которые вы хотите вписать в дополнительное соглашение к договору собственника. На просмотр следует сразу взять с собой договор, сумму за первый месяц и депозит.

Если квартира вам понравится, нужно тут же попросить собственника отменить все просмотры и предложить сразу заключить договор. Потому что рынок аренды очень быстрый и велик шанс, что квартира понравится кому-то еще. Отличная идея — перед заселением провести полную видеофиксацию квартиры и отправить запись собственнику. В это видео должны попасть все дефекты, которые есть в квартире, чтобы потом не было проблем с возвратом депозита.

Никому не переводите никаких денег, чтобы забронировать квартиру до ее физического осмотра, да и вообще до заключения договора никому ничего не платите.

Спросите, сколько времени в среднем у них живут квартиранты, почему съезжают. Поинтересуйтесь, какие планы на квартиру у собственников. Обсуждается ли вариант разделения оплаты, если вы будете что-то покупать в квартиру, как будет происходить оплата мелкого технического ремонта, который будет, поверьте.

Ну и просто будьте человеком. Общайтесь вежливо, объясняйте свое видение, ищите компромиссы. Многие собственники боятся конфликтных арендаторов больше, чем вы себе представляете. И если вы покажетесь им душками, за вас будут держаться и пойдут навстречу в разных моментах, требующих согласования.

Материал подготовила Светлана Соловьёва, пресс-служба УПН