Проект ПИКа в городе вызвал вопросы: застройщика обвинили в противопожарных нарушениях

Руководитель компании «БРИКПРИЕМКА» Никита Киреев проверил строительство ЖК «Космонавтов, 11» и раскритиковал материалы: «Загорятся откосы — загорится пена и дым пойдет в подъезды».

Екатеринбургский эксперт по приемке Никита Киреев обвинил застройщика ПИК в противопожарных нарушениях.

Эксперт обнаружил, что в квартирах жилого комплекса «Космонавтов, 11» (застройщик — ПИК) входные двери заизолированы обычной пеной, которая в случае пожара станет причиной распространения огня и дыма.

Это серьезное нарушение, которое влияет на безопасность жителей. В случае пожара отсутствие огнеупорной пены может стать причиной распространения огня и дыма. Стоит противопожарная дверь, а пена не противопожарная. Доборы тоже деревянные. Загорятся откосы — загорится пена и дым пойдет в подъезды, — говорит руководитель компании «БРИКПРИЕМКА» Никита Киреев.

Напомним, ЖК «Космонавтов 11» — первый проект федерального застройщика ПИК в Екатеринбурге, компания возводит 12 домов с жилой инфраструктурой. Сведения об обнаруженных нарушениях переданы застройщику для исправления.

В компании ПИК так прокомментировали ситуацию:

При строительстве мы используем противопожарную монтажную пену, которая обеспечивает надежную термоизоляцию строительной конструкции и помещения. Наличие и свойство противопожарной пены подтверждаются сертификатом, который проверяется инспектором по пожарной безопасности госстройнадзора при подписании акта-приема объекта в эксплуатацию. Соответственно, замена утвержденных сертификатом строительных материалов, в частности, противопожарной пены на обычную, невозможна.

Напомним, ранее DK.RU писал, что теперь все места Екатеринбурга и области, на которых могут быть возведены дома, частные или многоэтажные, собраны на единой карте. Инструмент запустил Росреестр, при помощи него можно не только выбрать участок земли, но и подать заявку на использование выбранной территории в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Накануне стало известно, что екатеринбургский застройщик намерен судиться с властями из-за убытков. «Фест-групп», связанная с екатеринбургским девелопером Борисом Шварцем, взяла в субаренду земельный участок на Уктусе, чтобы построить жилой комплекс из двух 25-этажек. Но через несколько лет МУГИСО признало разрешение на строительство недействительным, поскольку изначально участок передавался в аренду для проектирования и строительства спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей.