Огромная прибыль и ассортимент на любой кошелек. Как растет fashion-ритейл в России

Пандемия ускорила процесс развития онлайн-ритейла в стране. В итоге супруги Бакальчук — в списке Forbes, а Lamoda привлекает все больше брендов «выше среднего».

До пандемии онлайн-шопинг в России был осознанным выбором, с весны 2020-го для многих он стал необходимостью. Именно онлайн-маркеты и сервисы доставки показали прекрасный рост в прошедшей ковидном году, когда многие другие терпели убытки. Сейчас магазины снова открыты, но люди привыкли к покупкам через интернет, так что онлайн-ритейлеры укрепляют позиции.

Супруги Бакальчук, владельцы онлайн-ритейлера Wildberries, возглавляют рейтинг богатейших семей по версии Forbes. 99% компании принадлежит супруге, Татьяне Бакальчук, которую уже называли самой богатой россиянки с состоянием $13 млрд. 1% супругу был передан для того, чтобы упростить процесс создания и регистрации дочерних компаний, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер страны. Оборот компании в 2020 г. составил 437,2 млрд руб., а уже в первом квартале 2021 г. площадка достигла 70% этого результата с оборотом 303 млрд руб. За прошлый год Wildberries обработал 323,8 млн заказов.

Большая часть заработка Wildberries — не продажи одежды и обуви. За первое полугодие 2021-го самая высокая динамика продаж была зафиксирована в товарах, которые не связаны с гардеробом.

Еще один маркетплейс России, специализирующийся на продаже одежды, обуви и аксессуаров, — Lamoda — в 2020-м году достиг оборота в 57,1 млрд руб. (что на 32% выше, чем показатели прошлого года). В 2021-м сервис показывает заметный рост: в первом квартале оборот Lamoda вырос на 40% и составил 14,7 млрд руб. В этом году маркетплейс делает больше ставок на брендовые вещи, чтобы привлечь новую аудиторию, ведь опыт 2020-го приучил многих получать товары «к двери квартиры».

И Wildberries, и Lamoda ориентированы прежде всего на массового покупателя: о них не вспоминают, когда речь идет о дизайнерских вещах или громких коллаборациях. В этом сегменте российский рынок прочно занят такими площадками, как ЦУМ, Farfetch, Net-a-Porter, Mr. Porter и другими магазинами с премиальной сеткой товаров. В открытом доступе есть цифры ЦУМа: за 2020 г. чистая прибыль выросла на 72% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,5 млрд руб. Важно помнить, что ЦУМ в 2020-м году на два месяца закрывал физический магазин, основой продаж стал онлайн-шопинг.

Онлайн-шопинг за полтора года стал популярнее в разы, и площадки не стоят на месте: создаются все новые способы улучшить опыт пользователя или клиента той или иной площадки. Например, онлайн-маркетплейс Capsula, который вышел на рынок в 2019 г., предлагает персональные услуги стилиста. Основатели компании заявили, что планируют занять порядка 10% модного онлайн-рынка в течение следующих пяти лет.

Конечно, физические бутики пропадут из городов еще очень нескоро, но постепенно они становятся признаком «старой школы» и напоминанием о том, каким был шопинг годы назад.