В Екатеринбурге закрывается проработавший 20 лет кинотеатр

«Премьер Зал Юго-Западный» закрыл двери 1 сентября. Сотрудники кинотеатра будут работать в других залах сети, оборудование перевезут на Уралмаш.

В Екатеринбурге закрылся еще один кинотеатр. «Премьер Зал Юго-Западный» работал в городе несколько десятков лет по адресу ул. Академика Бардина, 28.

В сообществе компании «Премьер Зал» в соцсети «ВКонтакте» сообщается: «Премьер Зал Юго-Западный» прекратил свою работу».

Директор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин пояснил СМИ, что закрытие стало «плановой историей»:

Мы много лет планировали закрытие. «Дом науки и техники» — здание, которое наполнено разнородными арендаторами, и сочетание этого места с кинотеатром всегда было достаточно сложным. Там в свое время и кафе открывались, но постепенно закрывались. При всем уважении к нашим партнерам, к руководству «Дома науки и техники», с точки зрения развлечений и досуга место себя изжило. Мы понимали, что со временем так произойдет. Потому что дальнейшее существование должно подразумевать под собой инвестиции, а инвестиции в данном случае нецелесообразны, — сказал Петелин.

Он подчеркнул, что в этом же районе у сети работают еще два кинотеатра, «Премьер Зал Фан-Фан» и «Премьер Зал Гранат». Сотрудники закрывшегося 1 сентября кинотеатра перешли работать туда, а оборудование, вероятно, перевезут в кинокультурный центр «Премьер Зал Омега» на Уралмаше, который работает уже год и показывает хорошие результаты.

Напомним, ранее в городе закрылись старейший кинотеатр города «Салют» и кинотеатр «Знамя» в северной части города, последний закрыли из-за долгов.

О том, что помещения «Салюта», которое решено отдать под детские кружки, будут использовать во время 6-й Индустриальной биеннале современного искусства, DK.RU писал ранее.

Также известно, что в Екатеринбурге планировали выставить на продажу ККТ «Космос», так как «объект генерирует убытки».