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Дерипаска: «Нам нужна суверенная финансовая система. Без иностранных денег ее не создать»

Дерипаска: «Нам нужна суверенная финансовая система. Без иностранных денег ее не создать»
Автор фото: Сергей Савостьянов. Иллюстрация: ТАСС

«ВВП России сейчас $1,5-1,7 трлн, а приблизиться надо к $3,5-4 трлн. Добиться этого можно, повысив доходы населения, которое зарабатывает меньше €5000 в год, по крайней мере, в три раза».

#ЭКОНОМИКА#МНЕНИЯ

После победы над COVID-19 в России необходимо создать суверенную финансовую систему. Такое заявление в рамках форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» сделал председатель Столыпинского форума, предприниматель Олег Дерипаска, передает Forbes

Нужно создавать независимую финансовую систему. Есть желающие инвестировать в Россию, но опасение санкций, отсутствие реальных схем, которые будут гарантировать им инвестиции, останавливают их. <...> Без иностранных инвестиций создать независимую финансовую систему будет невозможно. Для их привлечения в России должна быть создана система тотальной защиты от санкций, а для этого необходимо серьезное реформирование финансовой системы, — отметил он.

Предприниматель полагает, что без мобилизации ресурсов ЦБ российская экономика ничего не сможет сделать для посткризисного развития. А единственный орган, который имеет власть над Центральным банком, — это Государственная дума:

Если вы посмотрите на их [депутатов Госдумы] программные документы — это рост 3%, и мы понимаем то, что у них ресурсов на 3%. Все ресурсы федерального бюджета — это 2-2,5 трлн рублей, все остальное очень дорого, и любой выход Минфина на рынки — подорожание ресурсов для частного сектора, потому что ЦБ отказывается объявлять политику количественного освещения в какой-либо форме.

Дерипаска также отметил, что ВВП России сейчас $1,5 трлн и $1,7 трлн со скрытой экономикой, а приблизиться надо к $3,5-4 трлн. Добиться этого можно, повысив доходы населения, которое зарабатывает меньше €5000 в год, по крайней мере, в три раза:

Если правительство дает нам 3%, на 4,5% должно прийти за счет финансового сектора. Есть такая возможность? Безусловно, есть. И развитие долгового рынка — приоритет.

Китай очень быстро может превратиться из «приятной плюшевой панды в сильного дракона», который может изменить баланс сил и нацеленность восточной страны на создание единого государства, что создаст абсолютно новую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Роль региональной политики будет возрастать. Для России, безусловно, это шанс, но, чтобы этим шансом воспользоваться, нужны суверенные финансы, — заключил предприниматель.

Читайте на DK.RU: Доля госсобственности в ВВП России превысила 50%. Какие риски это несет? — статья председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина

Автор: Андрей Широков
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