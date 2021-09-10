«Инвестиционный налоговый вычет должен быть доступен любому плательщику налога на прибыль»

9 сентября состоялось заседание комиссии СОСПП по инфраструктуре и развитию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Участники обсудили тему инвестиционного налогового вычета.

Члены комиссии и представители органов исполнительной и муниципальной власти обсудили инвестиционный налоговый вычет, предоставление льгот и преференций при реализации моделей с применением механизма ГЧП. С докладом выступил руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.

Справка DK.RU Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) — уменьшение суммы налога на прибыль по расходам на приобретение, изготовление, модернизацию и реконструкцию основных средств.

Надо проявлять настойчивость и активность, чтобы инвестиционный налоговый вычет максимально расширялся. То есть чтобы не 20-30 предприятий могли им воспользоваться, а любой плательщик по налогу на прибыль, — сказал Аркадий Брызгалин.

Также эксперт добавил, что не все инвесторы будут применять этот механизм.

Порядка 10 млрд руб. максимум, по подсчетам, которые проводило деловое сообщество, может не попасть в какой-то год в бюджет Свердловской области. Но за счет того, что построят новые производства, будут созданы рабочие места, будет мультиэффект, потому что один бизнес потянет за собой развитие других бизнесов. Мне кажется, что эти 10 млрд окупятся в последующие года очень быстро, — отметил он.

Также участники встречи обсудили проблему сохранения объектов культурного наследия с применением механизма ГЧП.

В Свердловской области 1744 объекта культурного наследия (ОКН) и большинство из них либо нуждаются в реставрационных работах, либо подлежат комплексной реконструкции. Учитывая значительные затраты на реставрацию таких объектов, одним из альтернативных способов реализации проектов является механизм ГЧП. Об этом заявил директор департамента государственно-частного партнерства Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Юрий Патанин.

В Свердловской области реализуется три проекта ГЧП в сфере сохранения культурного наследия. Законодательство о ГЧП позволяет приспосабливать ОКН под объекты социального назначения, туризма, образования, культуры, спорта и медицины, при этом имеется возможность осуществлять коммерческую деятельность. Закон о ГЧП не предусматривает приспособление объектов под жилые дома и офисы. Тем не менее форма ГЧП выгодно отличается от традиционной аренды и даже выкупа здания.

Во-первых, выкуп инвестору придется осуществить по рыночной цене. Затем в объект придется вкладывать значительные финансовые средства в реставрацию. В итоге проект получается очень дорогостоящим. В случае аренды также достаточно затруднительно компенсировать все вложения, учитывая возможные риски досрочного расторжения договора аренды. В связи с такими трудностями публичная сторона долгое время не может найти арендатора или собственника для последующего вовлечения здания в хозяйственный оборот.

ГЧП в свою очередь может создать гибкие экономические параметры соглашения, отражающие интересы как публичной, так и частной стороны. Механизм также гарантирует фиксацию условий на долгий срок для обеспечения возврата инвестиций. Кроме того, соглашение о ГЧП по объекту возможно заключить на основе частной инициативы без проведения конкурса.

Мы хотели, чтобы у инвесторов появился удобный инструмент для получения структурированной информации об объекте. Именно эта задача стала основополагающей при принятии решения о создании специализированного электронного портала. Мы запустили его в прошлом году. На портале инвестор может получить всю необходимую информацию о потенциальном объекте для инвестирования. Мы понимаем, что в вопросе приспособления ОКН для инвестора важнейшим является экономический аспект. Поэтому предлагаем варианты решений для дальнейшего экономически эффективного использования объекта, исходя из его ключевых технических параметров и возможностей реконструкции. Для этого мы прорабатываем варианты встраивания здания ОКН в план комплексного развития территории для определения функционального назначения, прогнозирования потоков трафика, коммерческой выручки, — рассказал Юрий Патанин.

Сопредседатель комиссии по инфраструктуре и развитию проектов ГЧП, вице-президент корпорации «Маяк» Марина Сухановская отметила, что участники встречи достигли целей, поставленных перед заседанием.