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В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей 45+

В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей 45+
Иллюстрация: shutterstock

Во время разгара пандемии многие предприятия были вынуждены сокращать штат сотрудников. Некоторые бизнесы и вовсе закрылись, а работники потеряли денежное довольствие.

Для тех, кто по тем или иным причинам лишился работы или хочет попробовать себя в новой профессии, издательский дом  «Медиа Круг» проведет две выставки «Осеннее очарование» и «Ярмарка вакансий 45+». Мероприятие пройдет в рамках месячника пожилого человека 16 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00.  в ДК Железнодорожников, по адресу ул. Челюскинцев, 102.

Вакансии представят крупные работодатели:

— РЖД;

— Почта России;

— Пенсионный фонд;

— Роспечать;

— Объединение библиотек.

На выставке также можно будет  получить профессиональные консультации у специалистов Пенсионного фонда, юристов, работников соцслужб, специалистов в сфере недвижимости и редакции газеты «Пенсионер». На мероприятие приглашены глава города Алексей Орлов и Председатель городской думы Игорь Володин.

Кроме того, посетители выставки смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации. Прививку ставят по предварительной записи по телефону +7 (343)-358-15-40.

Справка

 
Издательский дом «Медиа Круг» (1998 г.) издатель газет «Пенсионер», «Пенсионер России» «Опора бизнеса» (все издания – обладатели знака качества российской прессы «Золотой Фонд прессы» 2021), газет «Депутатский круг», «Тайна жизни», журналов «Свадебный вальс» и др., организатор Фестиваля пенсионеров «Осеннее очарование» (с 2016 года уже совместно с Министерством культуры СО), Клуба пенсионеров, Клуба молодоженов «Свадебный вальс».
 

 

Автор: Гринина Ирина
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