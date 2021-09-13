В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей 45+

Во время разгара пандемии многие предприятия были вынуждены сокращать штат сотрудников. Некоторые бизнесы и вовсе закрылись, а работники потеряли денежное довольствие.

Для тех, кто по тем или иным причинам лишился работы или хочет попробовать себя в новой профессии, издательский дом «Медиа Круг» проведет две выставки «Осеннее очарование» и «Ярмарка вакансий 45+». Мероприятие пройдет в рамках месячника пожилого человека 16 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00. в ДК Железнодорожников, по адресу ул. Челюскинцев, 102.

Вакансии представят крупные работодатели:

— РЖД;

— Почта России;

— Пенсионный фонд;

— Роспечать;

— Объединение библиотек.

На выставке также можно будет получить профессиональные консультации у специалистов Пенсионного фонда, юристов, работников соцслужб, специалистов в сфере недвижимости и редакции газеты «Пенсионер». На мероприятие приглашены глава города Алексей Орлов и Председатель городской думы Игорь Володин.

Кроме того, посетители выставки смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации. Прививку ставят по предварительной записи по телефону +7 (343)-358-15-40.