Нестабильность прожитых дней: три способа изменить то, что вас беспокоит в прошлом

Мы влияем только на настоящее и будущее? Как бы не так. И в прошлом, даже далеком, можно изменить многое, и для этого есть сразу несколько реальных способов. Поясняем.

Писатель и бизнесмен Крис Гильбо уверен, что прошлое человека можно скорректировать, и оно на самом деле может становиться другим с течением времени.

Люди думают, что только будущее можно изменить, но на самом деле будущее постоянно меняет прошлое. Прошлое может меняться и действительно меняется. Оно невероятно чувствительно и тонко сбалансировано, — Кэйитиро Хирано.

Время мы привычно делим на три измерения: прошлое, настоящее, будущее. И принимаем убеждения относительно каждого из них, особо не споря.

Настоящее — это «здесь и сейчас». То, что происходит в текущий момент. Будущее — это то, что произойдет, через пять минут и через 50 лет.

Эти измерения дают человеку множество возможностей. Сейчас мы можем делать все, что угодно, принимать разные решения, которые коснутся нашего будущего (мы не затрагиваем вопрос того, влияют ли на самом деле наши решения на что-то).

Прошлое же, в отличие от настоящего и будущего, изменениям не поддается. Но так ли это на самом деле? Мы мало что можем сделать, чтобы изменить прошлое, если только не изобретем неуловимую машину времени. Его нужно просто принять и идти дальше. А что, если не так?

Концепция такова: будущий опыт влияет на то, как мы видим наше прошлое. Иногда то, что происходит в будущем, действительно может изменить прошлое.

Прошлое — это наши воспоминания, они заведомо не слишком надежны. Мы можем преувеличивать успехи или неудачи, причем делать это одновременно.

Есть минимум три способа, которыми можно изменить прошлое. И многие люди наверняка с ними сталкивались.

1. Эффект нового опыта

Вспомните, когда вы чего-то очень хотели, но не получали. Потерпев неудачу, вы чувствовали отчаяние. Думать о том моменте долгое время было больно, вы задавали себе вопрос о том, сделали ли на самом деле все возможное.

Но ситуация в конце концов изменилась. Произошло что-то, что было бы невозможно в альтернативной вселенной, о которой вы так мечтали — но, очевидно, эта новая реальность оказалась намного лучше.

Теперь вы видите ту неприятную ситуацию в совершенно ином свете. Теперь ситуация, которая казалась единственным счастливым вариантом, обрела абсолютно другой смысл. Она превратилась в событие, которое, к счастью, не произошло.

Подумайте об этом. То, чего вы так хотели, на самом деле было вам не так уж и нужно.

Это не просто вопрос интерпретации. В такие моменты прошлое в буквальном смысле становится другим из-за того, что произошло в будущем.

2. Влияние новой информации

Представьте, что вы сдали тест ДНК и узнали, что ваш папа — не ваш биологический отец.

Именно так случилось с моей близкой подругой, когда ей было тридцать лет. О результатах узнала вся семья одновременно! Позже она рассказывала мне, что это было похоже на плохой сюжет мыльной оперы, за исключением того, что все происходило в гостиной ее матери.

Меняют ли эти новые данные прошлое? Да, меняет.

В случае моей подруги это разоблачение привело к годам смятения в ее семье. Если бы они не прошли этот тест, семейные взаимоотношения и чувство общей истории (независимо от ее точности) не изменились бы.

Семья больше не могла видеть прошлое так, как раньше. Существенная новая информация меняет прошлое.

3. Вес крупных событий

В вашей жизни происходит что-то важное, хорошее или плохое. Ради примера возьмем событие со знаком плюс: вы выиграли в лотерею, очень большую сумму.

За неделю до этого события вы просрочили платеж по кредитной карте, что мучило и тревожило вас.

Теперь, когда вы выиграли $100 млн в лотерею, что вы думаете об этом просроченном платеже? Скорее всего, вы даже не вспомните о нем! Вы просто скоро закроете весь долг. И повествование изменится:

Раньше: этот счет по кредитной карте меня действительно беспокоит. Мне неловко и стыдно.

После: Помните, как я просрочил платеж прямо перед тем, как выиграть в лотерею? Всего один день, а какова разница!

Когда происходит крупное событие, изменение прошлого может быть внезапным и полным. Ситуации из прошлого, которые вас беспокоили раньше, отныне кажутся гораздо более далекими и менее актуальными.

Лучше, чем машина времени

Эти способы помогают бороться с тревогой, которая берется из прошлого. Это работает не всегда, но просто вспомните классическое: «Если у вас есть только молоток, все вокруг выглядит гвоздями», — но иногда спасает.

То, как мы помним прошлое, во многом зависит от того, что мы делаем в будущем.

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