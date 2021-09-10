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Исеть в центре города стала оранжево-коричневой. Экологи выехали на место

Исеть в центре города стала оранжево-коричневой. Экологи выехали на место
Иллюстрация: Екатеринбург Инцидент

Минувшей ночью в соцсетях появились сообщения от жителей Екатеринбурга. Люди писали, что вода в Исети в районе полпредства окрасилась в оранжевый цвет, на фотографиях видно огромное пятно.

#СКАНДАЛ#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Вода в Исети в районе от ул. Куйбышева до ул. Малышева приобрела рыже-коричневый оттенок. О странном цвете реки жители города пишут в соцсетях.

На место уже выехали специалисты муниципальной экологической инспекции, пишет JustMedia.ru. В мэрии уточнили, что брать пробы воды могут только региональные органы. О рыжем цвете воды уже сообщили в природоохранную прокуратуру.

Светлана Раскостова, директор Дендропарка, расположенного неподалеку от места загрязнения, сообщила СМИ, что на их территории вода цвет не изменила, нет поводов считать, что экологии парка что-то угрожает.

Пока официальных сведений о том, что попало в реку, нет, в соцсетях высказывают самые разные предположения, от слива канализационных вод до строительных отходов со ржавчиной.

Напомним, ранее DK.RU публиковал интервью с Мариной Чеботаевой, бывшей в то время генеральным директором «Энвиро-Хеми ГмбХ» (компания занимается водоподготовкой и очисткой промышленных сточных вод).

Она рассказала, что в последние годы на большинстве предприятий, которые сливают отходы в водоемы, уже установлены станции очистки, и экологи отслеживают ситуацию. Но ситуация осложняется тем, что на площадях крупных заводов появляются маленькие предприятия-арендаторы, которые пока не попали в поле зрения экологических служб. Поэтому и Исеть в Екатеринбурге такая грязная. При этом выявить нарушителей несложно: «достаточно на лодке пару раз медленно проплыть вдоль берегов».

Используя водное законодательство, законодательство в области охраны окружающей среды и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения уже сегодня можно приостановить деятельность любого предприятия, если оно сбрасывает неочищенную или недостаточно очищенную сточную воду. Если этот сброс будет зафиксирован, — пояснила специалист.

Автор: Александра Клименко
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