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Росреестр обнародовал все места для жилой застройки в Екатеринбурге и области

Росреестр обнародовал все места для жилой застройки в Екатеринбурге и области
Иллюстрация: pixabay.com

В регионе запущен специальный сервис, на котором видны все участки, где можно возвести частный или многоэтажный дом. Кое-где места хватит для целых кварталов застройки.

#СТРОЙКА#ГОРОД#НОВОСТИ

Теперь каждый житель Свердловской области может узнать, где в регионе есть свободные участки под жилую застройку. Росреестр запустил инструмент, при помощи которого можно подыскать подходящее место. В Екатеринбурге таких территорий больше сотни, в области — свыше трехсот, общей площадью 3305 га.

На свободных 123 местах в Екатеринбурге можно возвести частные дома, многоквартирные здания и даже жилые кварталы. В области большая часть свободной земли находится в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Сысерти, есть территории и в Верхней Пышме и Березовском.

В управлении Росреестра по Свердловской области пояснили, что «Земля для стройки» — специальный ресурс по поиску и покупке земельных участков и территорий, имеющих потенциал для вовлечения в оборот жилищного строительства. «Ресурс создан в помощь инвесторам и застройщикам, он поможет им планировать, развивать жилищное строительство и повышать комфортность проживания людей», — комментируют в ведомстве.

На созданной карте можно выбрать свободный земельный участок, получить о нем сведения, рассчитать потенциальную стоимость и размер будущих налогов. Также при помощи инструмента можно подать заявку на использование выбранной территории в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, как мэрия города и крупнейшие застройщики закрепляют достигнутое весной перемирие. Встреча представителей бизнеса и городских властей должна пройти после форума 100+ TechnoBuild.

Также сообщалось, что власти Екатеринбурга хотят изменить прилегающую к вокзалу территорию. На месте промышленных объектов, расположенных на территории Товарного двора и Завокзального района, должно появиться жилье. Дело за малым — новым Генеральным планом города.

Автор: Александра Клименко
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