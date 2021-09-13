Экошоп, поддержка ЗОЖ и инклюзивные проекты. Как МЕГА заботится об экологии

Федеральные и региональные компании все чаще поддерживают экологические инициативы. Как и в любом деле, в «зеленом развитии» есть свои законодатели моды — те, кто давно встал на защиту экологии.

Экологические инициативы являются обязательной частью концепции устойчивого развития. Впервые в международной повестке термин «устойчивое развитие» возник во второй половине XX в., когда стало очевидно, что проблемы окружающей среды препятствуют стабильному экономическому развитию стран. Так, по данным Европейской комиссии, с 2007 по 2016 гг. экономические потери от экстремальных погодных условий во всем мире выросли на 86% и составили 117 млрд евро.

Зачастую концепцию устойчивого развития представляют в виде триединства экономики, общества и природы. Экологический аспект рассматривает вопросы состояния окружающей среды, потребления ресурсов, загрязнения воздуха, использования воды и энергии и др. Социальный аспект касается вопросов качества жизни людей и их благополучия, экономический — состояния экономики, ее возможностей и развития.

И федеральные, и региональные компании понимают необходимость заботы об окружающей среде и стараются (чем могут) помочь планете. По данным недавнего опроса hh.ru, в топ-3 поддерживаемых экологических инициатив компаний входят: сбор макулатуры (52%), электронный документооборот, минимальное использование бумаги (51%), экономия электроэнергии (энергоэффективные лампы, датчики движения) (50%).

В то время как одни компании только ступили на экологический путь, другие давно придерживаются концепции устойчивого развития и показывают пример остальным. И в Свердловской области есть компании, имя которых прочно ассоциируется с «зеленым развитием». Например, МЕГА Екатеринбург. В 2019 г. на территории ТЦ заработала первая на Урале станция раздельного сбора отходов (РСО). Проект объединил нескольких участников: МЕГУ Екатеринбург, ИКЕА и #НЕМУЗЕЙМУСОРА — экокультурный проект, который стал оператором станции.

Интерес жителей Екатеринбурга к станции РСО растет с каждым годом. За 2020 г. объем фракций, сданных горожанами, увеличился более чем на 250%. Сдача вторсырья даже превратилась в особую форму досуга в период массовых коронавирусных ограничений. Люди специально приезжают сюда, чтобы сдать отходы, — отмечают в администрации МЕГИ.

С ростом интереса к экологичному образу жизни среди горожан росла и станция РСО. Причем, в прямом смысле. Она стала более вместительной, что помогло улучшить операционные процессы на станции. Внутри организовано демонстрационное помещение ИКЕА — в нем представлены удобные решения для самостоятельной сортировки отходов дома, а также планируется проведение образовательных программ для горожан.

Ежедневно мы ведем множество разнонаправленных экопроектов: внедряем инженерные решения для оптимизации ресурсов и уменьшения общего экологического следа, реализуем проекты по созданию доступной среды, проводим инклюзивные и экологические мероприятия, ставим зарядные станции для электромобилей и многое другое. Во всех активностях, которые проводятся в торговом центре, отдельное внимание всегда уделяется экологичности процессов и транслированию идеи осознанного потребления, — продолжают представители администрации МЕГИ.

Отдельного внимания заслуживает новый экопроект ИКЕА — магазин экологичных товаров, открывшийся в галерее ИКЕА в августе. Пространство называется Sustainability Shop, здесь продаются товары, которые помогут горожанам сделать первые шаги к более экологичному образу жизни и осознанному потреблению.

Магазин получился беспрецедентным не только для города, но и для мира. Здесь гости смогут увидеть и приобрести товары, позволяющие экономить ресурсы планеты: смесители с аэраторами (они экономят до 40% воды) и светодиодные лампы, экономящие до 85% электроэнергии, коллекции, созданные совместно с социальными предпринимателями, контейнеры для сортировки отходов дома, корзины из водорослей, пледы из переработанных ПЭТ-бутылок и, конечно, живые растения. Ассортимент магазина будет обновляться каждый сезон.

На территории МЕГИ экологические мероприятия, направленные на осознанное потребление и здоровый образ жизни, проходят чуть ли не ежедневно. Так, например, в течение июля и августа, когда погода на Урале особенно радовала горожан, в МЕГА Парке проходили бесплатные спортивные тренировки. Кроме того, на площадке торгового центра создаются тематические экологичные арт-объекты, осуществляется сбор ненужной одежды для дальнейшей передачи в благотворительные фонды и т.д.

Совместно с другими компаниями МЕГА Екатеринбург выпускает собственный экомерч, который можно приобрести за баллы в специальном приложении МЕГИ. Стильные шоперы, украшения из переработанного пластика, одежда — все это регулярно появляется в программе лояльности MEGA Friends.

Стоит отметить, что проводимые МЕГОЙ социальные мероприятия — это не видимость экологичного образа жизни, а четко определенный вектор развития. Сотрудники и руководство компании и сами придерживаются концепции устойчивого развития: сортируют бытовые отходы, отказываются от пластика, рассказывают в личных социальных сетях о различных экоинициативах, чтобы вдохновлять людей собственным примером.

А еще команда МЕГИ разрабатывает новый «зеленый сайт». В скором времени он будет доступен пользователям. На ресурсе будет размещаться информация о том, какую инфраструктуру для зеленого образа жизни создала и продолжает создавать МЕГА и как можно присоединиться к различным экопроектам.