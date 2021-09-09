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Желающих купить Рефтинскую птицефабрику не нашлось

Желающих купить Рефтинскую птицефабрику не нашлось
Иллюстрация: regnum.ru

Областные власти хотят продать предприятие (находится на балансе региона). Аукцион назначен на 10 сентября. Но на него никто не заявился. Возможно, инвесторы сомневаются в перспективности актива.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Имущественный комплекс предприятия состоит из 16 земельных участков общей площадью 296 га в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе (поселок Красноармейский и поселок городского типа Рефтинский), а также 307 объектов недвижимости. Средняя численность работников птицефабрики — 2,3 тыс. человек.

Министерство по управлению государственным имуществом выставило на продажу 1 695 596 акций «Птицефабрики «Рефтинская» номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Начальная цена продажи — 2,5 млн рублей, шаг аукциона — 12,5 млн руб.

Однако, по данным агентства ЕАН, на сегодняшний день на участие в аукционе никто не заявился, и его могут признать несостоявшимся.

Возможно, желающих приобрести предприятие не нашлось, поскольку в последние годы оно стабильно генерирует убытки. В 2017 г. чистый убыток составил 500 млн руб. За два года потери удалось снизить: в 2019 г. убыток был на уровне 213 млн руб., по итогам шести месяцев 2021 г. этот показатель составил 185 млн руб.

Задолженность птицефабрики перед поставщиками — 1,2 млрд руб., перед банками — более 1 млрд руб. С прошлого года банки отказываются кредитовать птицефабрику. Финансовый анализ предприятия вызывает опасение за способность птицефабрики продолжать свою деятельность в обозримом будущем, — сказал и. о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Сергей Зырянов

Ранее DК.RU сообщал, что в 2021 г. областные власти хотели продать несколько агрокомпаний, относящихся к государственной собственности. В их числе назывались ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Ирбитский молочный завод. Впоследствии от продажи «Ирбитского молзавода» власти отказались.

Автор: Виктория Говорковская
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