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Два в одном: УБРиР запустил для бизнеса онлайн-кассу с эквайрингом

Два в одном: УБРиР запустил для бизнеса онлайн-кассу с эквайрингом
Иллюстрация: https://pixabay.com/

УБРиР запустил комплексное предложение для микробизнеса — онлайн-кассу и торговый терминал в одном устройстве. Новый сервис будет интересен предпринимателям, которые недавно открыли бизнес.

Величина комиссии по эквайрингу составляет от 1,79%. За отсутствие оборотов по терминалу дополнительная комиссия не взимается. Подключиться к тарифу можно бесплатно.

Беспроводная мобильная касса работает на операционной системе Android, имеет мощную батарею и две встроенные камеры для проведения операций с QR-кодами и штрих-кодами.

В одном устройстве содержится все необходимое: фискальный накопитель, кассовое ПО и интерфейс для приема к оплате банковских карт. Для вновь зарегистрированного ИП имеет смысл взять кассу в аренду, чтобы сократить затраты на старте. Средняя стоимость покупки оборудования сейчас составляет порядка 25 тысяч рублей, а аренда кассы «два в одном» — 990 рублей в месяц, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Подключить онлайн-кассу вместе с эквайрингом можно в любом отделении УБРиР, оказывающем услуги юридическим лицам.

Также можно оставить заявку на сайте банка или уточнить все подробности по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.

О банке

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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