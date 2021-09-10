Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.09
73,12
86,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

СРО УОС инвестировала в федеральное СРО для проектировщиков

СРО УОС инвестировала в федеральное СРО для проектировщиков
Иллюстрация: https://pixabay.com

СРО «Уральское объединение строителей» инвестировала в создание дочерней структуры — СРО «Лигу проектных организаций». Новая СРО объединяет организации, работающие в области проектирования.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Саморегулирование в сфере проектирования введено в России с 1 января 2009 года. Это означает, что проектным компаниям необходимо вступить в СРО. При этом рынок проектных компаний ежегодно растет на 10%.

Отмечу, что для вступления в проектные СРО нет регионального принципа. Поэтому уральская компания автоматически становится федеральной, — заявил генеральный директор «Уральского объединения строителей», член правления ЛПО Сергей Ренжин.

Напомним, СРО «Уральское объединение строителей» — одна из старейших саморегулируемых организаций Среднего Урала. Миссия компании — видеть в строительном сообществе конкретных людей с их задачами и потребностями, решать эти задачи, приносить максимальную пользу строителям, создавать комфортные условия для работы компаний-членов УОС.

Совместно с DK.RU СРО «Уральское объединение строителей» запускало специальный проект «Главные в стройке». Его героями стали топ-менеджеры из строительной сферы: Владимир Ланских («УГМК-Телеком»), Вячеслав Брозовский (ГК «Арсенал»), Владислав Королев (ГК «Пенетрон»), Евгений Однодворов («Связьлайн»).

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ФНС собрала 587 млрд рублей налогов с самозанятых. Их число достигло 3 млн человекФНС собрала 587 млрд рублей налогов с самозанятых. Их число достигло 3 млн человек
  • Погиб глава МЧС России. Он находился на учениях в НорильскеПогиб глава МЧС России. Он находился на учениях в Норильске
  • «Екатеринбург официально должен стать третьим городом РФ. А не "одним из" миллионников»«Екатеринбург официально должен стать третьим городом РФ. А не "одним из" миллионников»
  • Склад от AliExpress, музей оружия от Нормана Фостера и ценовой прогноз от Германа ГрефаСклад от AliExpress, музей оружия от Нормана Фостера и ценовой прогноз от Германа Грефа
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.