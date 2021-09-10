СРО УОС инвестировала в федеральное СРО для проектировщиков

СРО «Уральское объединение строителей» инвестировала в создание дочерней структуры — СРО «Лигу проектных организаций». Новая СРО объединяет организации, работающие в области проектирования.

Саморегулирование в сфере проектирования введено в России с 1 января 2009 года. Это означает, что проектным компаниям необходимо вступить в СРО. При этом рынок проектных компаний ежегодно растет на 10%.

Отмечу, что для вступления в проектные СРО нет регионального принципа. Поэтому уральская компания автоматически становится федеральной, — заявил генеральный директор «Уральского объединения строителей», член правления ЛПО Сергей Ренжин.

Напомним, СРО «Уральское объединение строителей» — одна из старейших саморегулируемых организаций Среднего Урала. Миссия компании — видеть в строительном сообществе конкретных людей с их задачами и потребностями, решать эти задачи, приносить максимальную пользу строителям, создавать комфортные условия для работы компаний-членов УОС.

Совместно с DK.RU СРО «Уральское объединение строителей» запускало специальный проект «Главные в стройке». Его героями стали топ-менеджеры из строительной сферы: Владимир Ланских («УГМК-Телеком»), Вячеслав Брозовский (ГК «Арсенал»), Владислав Королев (ГК «Пенетрон»), Евгений Однодворов («Связьлайн»).