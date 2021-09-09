Убивший бизнесмена депутат не понесет наказания

Преследование Александра Коркина прекращено в связи с истечением срока давности. Он отрицал, что причастен к гибели предпринимателя Сергея Титова. Однако его вина была доказана.

Сегодня Свердловский областной суд освободил депутата Заксобрания Александра Коркина от наказания за убийство по неосторожности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

6 сентября 2019 г. Александр Коркин отдыхал на реке Сосьве в компании друзей. Он плыл в лодке с предпринимателем Сергеем Титовым. Последний получил огнестрельное ранение в голову и скончался через пять месяцев.

Сначала депутат говорил, что посещал Гаринский район по работе и на рыбалку не ездил. Позднее он и другие участники утверждали, что Титов потянулся за ружьем, и оно самопроизвольно выстрелило.

Они договорились так говорить, пока везли Сережу в больницу. Время договориться у них было: только до берега надо было проплыть 60 км, потом еще пока доехали до больницы в Серове. Следователю они сказали, что якобы сын потянулся за ружьем, зацепил обо что-то курок и случайно выстрелил себе в голову. Но этого быть не может. Следователь мне сразу сказал: «Я сам охотник, такого произойти не могло, — утверждала Елена Титова, мать убитого предпринимателя.

Экспертиза показала, что рассказ участников рыбалки не соответствует действительности. Коркин стал главным подозреваемым. Проверка на полиграфе подтвердила, что именно он произвел фатальный выстрел. Однако у него не было намерения стрелять в погибшего.

В июне 2021 г. Серовский районный суд признал депутата виновным в убийстве о неосторожности. Подсудимому назначили год ограничения свободы и обязали выплатить по 500 тыс. руб. вдове и матери погибшего.

Родственники Сергея Титова подали апелляцию, настаивая на реальном сроке для Александра Коркина. Но депутат пропускал заседания, а 9 сентября срок давности по этому делу истек, сообщает JustMedia.ru.

Согласно ст. 78 УК РФ человека могут освободить от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.