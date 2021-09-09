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Убивший бизнесмена депутат не понесет наказания

Александр Коркин
Александр Коркин. Автор фото: Владислав Бурнашев. Иллюстрация: JustMedia.ru.

Преследование Александра Коркина прекращено в связи с истечением срока давности. Он отрицал, что причастен к гибели предпринимателя Сергея Титова. Однако его вина была доказана.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Сегодня Свердловский областной суд освободил депутата Заксобрания Александра Коркина от наказания за убийство по неосторожности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.  

6 сентября 2019 г. Александр Коркин отдыхал на реке Сосьве в компании друзей. Он плыл в лодке с предпринимателем Сергеем Титовым. Последний получил огнестрельное ранение в голову и скончался через пять месяцев. 

Сначала депутат говорил, что посещал Гаринский район по работе и на рыбалку не ездил. Позднее он и другие участники утверждали, что Титов потянулся за ружьем, и оно самопроизвольно выстрелило.

Они договорились так говорить, пока везли Сережу в больницу. Время договориться у них было: только до берега надо было проплыть 60 км, потом еще пока доехали до больницы в Серове. Следователю они сказали, что якобы сын потянулся за ружьем, зацепил обо что-то курок и случайно выстрелил себе в голову. Но этого быть не может. Следователь мне сразу сказал: «Я сам охотник, такого произойти не могло, — утверждала Елена Титова, мать убитого предпринимателя. 

Экспертиза показала, что рассказ участников рыбалки не соответствует действительности. Коркин стал главным подозреваемым. Проверка на полиграфе подтвердила, что именно он произвел фатальный выстрел. Однако у него не было намерения стрелять в погибшего. 

В июне 2021 г. Серовский районный суд признал депутата виновным в убийстве о неосторожности. Подсудимому назначили год ограничения свободы и обязали выплатить по 500 тыс. руб. вдове и матери погибшего.

Родственники Сергея Титова подали апелляцию, настаивая на реальном сроке для Александра Коркина. Но депутат пропускал заседания, а 9 сентября срок давности по этому делу истек, сообщает JustMedia.ru.

Согласно ст. 78 УК РФ человека могут освободить от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.

Автор: Виктория Говорковская
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