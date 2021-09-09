Собянин объявил войну «отмороженным автомобилистам без глушителей и с громкой музыкой»

Законопроект о борьбе с чрезмерным шумом осенью примет Мосгордума. Затем инициативу внесут в Госдуму, чтобы распространить практику по всей стране. Ранее в России запретили звуковую уличную рекламу.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о борьбе с чрезмерным шумом.

Отдельные отмороженные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой, — заявил он.

Проект поправок готовил вице-мэр Максим Ликсутов. Поправки рассмотрят в начале осенней сессии «в приоритетном порядке», пообещал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно законопроекту, штраф за «преднамеренное нарушение» тишины автомобилистами установят на уровне 5 тыс. руб. поправкой к ст. 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума» (действующий штраф — 500 руб.).

На федеральном уровне закрепят базовый размер санкции, регионам (не только Москве) дадут право увеличивать их в зависимости от мощности двигателя и типа транспортного средства нарушителя. Соответствующую инициативу Мосгордума после ее одобрения внесет в Госдуму, пишет Коммерсант.

В КоАП Москвы (поправки также подготовлены) появится прогрессивная шкала санкций, которую будут применяться в ночное время — между 23.00 и 7.00 (базовый штраф можно использовать круглосуточно).

Если мощность двигателя легкового автомобиля, издающего чрезмерный шум, более 200 л. с., штраф будет повышаться на 250 руб. за каждые 10 л. с. сверху.

Владельца ВАЗ 2107 мощностью 75 л. с. оштрафуют по базовой ставке, а владельца 225-сильной Toyota Supra — уже на 5,5 тыс. руб., владельцу 240-сильной Subaru Impreza WRX выпишут 6 тыс. руб.

Для водителей мотоциклов нижней границей шкалы станет отметка в 50 л. с.

Владелец 41-сильного «Урала» оплатит базовые 5 тыс. руб., 67-сильного Harley-Davidson Sportster — 5,25 тыс. руб.

Для владельцев спецтехники повышенные штрафы будут исчисляться от мощности 250 л. с.

Штраф в 5 тыс. руб. также вводится за применение «звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах» (то есть за прослушивание громкой музыки автомобилистами и мотоциклистами).

Планируется, что в Москве соответствующие дела будет рассматривать Московская административная дорожная инспекция.

Сергей Собянин хочет применять камеры со встроенными шумомерами, измеряющими звук на движущейся машине (штраф придет владельцу по почте и/или через сайт ГИБДД). На какое количество децибелов будут настроены приборы, пока не сообщается.

Напомним, в настоящее время предельный уровень шума автомобильного двигателя составляет 96 Дб для легковых авто и мотоциклов и 98–100 Дб — для автобусов и грузовиков. Показатель замеряют шумомерами на холостом ходу технические эксперты во время ТО, иногда — инспекторы ГИБДД на дорогах (при наличии приборов).

Одновременно в столичном законе о соблюдении тишины появится запрет на использование авто и мотоциклов «с демонтированными или модифицированными не предусмотренным изготовителем способом системами выпуска отработавших газов двигателей». Транспортные средства нарушителей эвакуируют на штрафстоянку.

Езда на транспортных средствах с неисправной выхлопной системой запрещена и сейчас (штраф 500 руб. по КоАП). Любые изменения в конструкцию авто, в том числе в выхлопе, должны быть согласованы в ГИБДД. Однако, по словам Собянина, действующие санкции недостаточны: водители зачастую тратят на модернизацию выхлопа, двигателя или установку мощной музыки «от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей».

Российские власти последовательно борются за тишину на улицах городов. С 25 августа в стране запрещено рекламировать товары и услуги с помощью звукового оборудования, смонтированного на зданиях и сооружениях. С этого дня вступила в действие поправка в закон «О рекламе».

Проект поправки был внесен Думой Астраханской области в связи с многочисленными обращениями граждан с просьбой о введении ограничений распространения звуковой рекламы в жилых домах.

Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно, — говорилось в пояснительной записке к законопроекту (цитата по РБК).

Авторы документа подчеркнули, что уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, может находиться в рамках санитарных норм, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на горожан, особенно тех, кто живет рядом с источниками подобной рекламы.

Ранее DK.RU писал о том, какие законы вступают в силу в сентябре.