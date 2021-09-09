Тюмень, встречай! DK.RU расширяет географию присутствия

«Деловой квартал» объявляет о запуске представительства в г. Тюмень. Усиление позиций в Уральском федеральном округе является закономерным шагом в реализации плана стратегического развития компании.

О запуске DK.RU ТЮМЕНЬ рассказывает директор — главный редактор издания Сергей Дружинин:

— «Деловой квартал» выпускает полезные и эффективные продукты для бизнеса. Наша сильная сторона — в гибкости и технологичности, благодаря которым мы оперативно отвечаем на новые запросы и задачи наших читателей и партнеров.

Так, за последние пять лет издание совершило разворот от консервативного печатного продукта в сторону интернет-платформ (при этом сохранилась и бумажная версия «Делового квартала»). Разработана новая редакционная политика, сформирована федеральная редакция. Как результат: портал DK.RU занял высокие позиции среди деловых медиа России и закрепился в традиционных регионах своего присутствия.

Следуя вызовам времени мы последовательно развиваем новые направления: продвижение в каналах дистрибуции (социальные сети, email-рассылки), видеопродакшн, веб-проекты, проведение мероприятий. Мы не «отрабатываем бюджеты», а решаем конкретные задачи наших партнеров. Приветствуем только индивидуальный подход, выбирая инструменты исходя из реального запроса.

Расширение географии — это тоже ответ на запрос рынка. О запуске DK.RU в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нас часто спрашивали все последние годы. А в текущем году этот вопрос стал звучать буквально на каждой второй встрече с партнерами.

Разработка проекта началась в середине лета, в сентябре состоялся технический запуск сайта DK.RU ТЮМЕНЬ и его страницы в Facebook. Региональная редакция работает в формате «онлайн-представительства»: управление и коммерческая деятельность осуществляются из головного офиса в Екатеринбурге, контент производится непосредственно в Тюмени — учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, сотрудники находятся на хоумофисе.

Надеемся, что DK.RU станет верным спутником и помощником предпринимателей и топ-менеджеров северной части УрФО, каким он является во многих регионах нашей страны.

По вопросам сотрудничества звоните: + 7 904 54 49 837 (Татьяна Савина)

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге (Свердловская область) в 1994 г., в настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. В регионах УрФО издание представлено также филиалом в Челябинске (с 2005 г.).

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2019 г. DK.RU вошел в топ-3 самых читаемых российских медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group). В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».

По итогам первого полугодия 2021 г. DK.RU вошел в топ-5 деловых медиа России — в рейтингах компаний Рамблер и Mail.Ru.

В материнском регионе издание входит в топ-25 самых цитируемых СМИ по версии компании «Медиалогия».

«Деловой квартал» является стратегическим информационным партнером Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).