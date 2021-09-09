Как горячие пирожки: в Екатеринбурге с приходом сентября растет спрос на конференц-залы

Лето кончилось, жара забыта — рабочая активность в городе в начале сентября бьет рекорды. Видно это не только по пробкам на дорогах: бизнес-среда активно ищет современные помещения для мероприятий.

Сентябрь — не только начало учебного года, но и старт деловой активности в городах. После летнего затишья работа набирает обороты: до новогодних каникул бизнесу предстоит решить множество вопросов, заключить контракты, прописать планы на следующий год.

По данным HeadHunter, компании уже в сентябре арендуют конференц-залы активнее на 32%, чем в августе. Спрос нарастает с каждым осенним месяцем, становясь лавинообразным к началу-середине декабря, когда множество фирм проводит крупные встречи, в том числе:

собрания с соучредителями, акционерами;

собрания всего коллектива с подведением итогов года (особенно актуально для компаний с большим числом сотрудников на удаленке и небольшими офисами);

переговоры, презентации с потенциальными партнерами, инвесторами.

Бронировать конференц-залы на декабрь специалисты планируют уже в сентябре, так точно есть шанс выбрать лучшее по оптимальной цене.

Сегодня бизнес предпочитает не переплачивать за аренду офиса: снимать огромные площади для того, чтобы была переговорная комната, которую используют раз в квартал — в своем роде моветон. Вопрос не только в экономии, но и в логике, ведь в крупных городах уже существует развитая структура конференц-залов, где можно провести мероприятие практически с любым числом участников, сопровождаемое фуршетом или банкетом. А раз есть отличная инфраструктура — ей нужно пользоваться.

Нужны отдельные небольшие переговорные комнаты, стойка регистрации, два гардероба, современное оборудование для презентаций, кофемашина, обед от шеф-повара или развлекательные пятиминутки? Все что угодно — за разумные деньги. Да, в Екатеринбурге можно найти сегодня площадку для мероприятий с разным составом и разными целями.

Например, USTA Hotels предлагает на выбор сразу пять залов, площадью от 32м² и стоимостью от 1000 руб. Залы оснащены современным звуковым, мультимедийным оборудованием и системой климат-контроля. Возможно проведение «гибридных» мероприятий (совмещение онлайн и офлайн-форматов).

Оформленные в современном стиле, с использованием дорогих материалов и приятных цветов, конференц-залы и переговорные комнаты настраивают на деловой лад. Наличие всего необходимого оборудования делает работу приятной и продуктивной.

Вы может выбрать помещение для мероприятия вместимостью от 10 до 200 человек, с кофе-брейком или без, с полным комплектом мультимеийного оборудования или без него. О том, какие залы, с какими услугами и за сколько вы можете снять для своего бизнес-мероприятия — по ссылке.