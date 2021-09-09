Меньше 7000 вредно, больше 10 000 — страшно. Сколько же нам нужно ходить пешком

Споры о том, какова должна быть минимальная двигательная активность современного человека, не стихают уже несколько лет. Последние исследования вновь наводят на размышления о том, как же правильно.

Ходить полезно, это к 2021-му году поняли, кажется, все люди. Ходьба не только помогает поддерживать физическую форму, но и влияет на работу мозга, стимулируя его работать эффективнее и генерировать свежие идеи. Недавнее исследование, проведенное в США, доказало, что к тому же регулярная ходьба продлевает жизнь.

Ученые использовали данные 2110 участников 30-летнего исследования рисков развития коронарной болезни сердца у совершеннолетних.

В рамках этого исследования в 2005-2006 гг люди в течение 7 дней носили шагомеры с акселерометром (устройство, измеряющее ускорение). В соответствии с тем, сколько шагов испытуемые проходили в среднем за день, их разделили на три группы: 1) менее 7000 шагов, 2) от 7000 до 10 000 шагов, и 3) больше 10 000 шагов. Учитывались также скорость ходьбы (количество шагов, сделанных за 30 минут) и демографические факторы (возраст, пол и раса). На основании информации о состоянии здоровья испытуемых для каждой группы был определен риск смерти от всех причин.

Удалось установить, что между средним числом шагов за день и риском смерти от всех «сердечных» причин есть корреляция. У испытуемых из второй группы, которые совершали от 7 до 10 тысяч шагов в день, этот риск был на 50-70% ниже, чем у тех, кто ходил меньше. Но после 10 000 шагов снижение риска прекращалось. При этом такие параметры, как пол, раса и средняя скорость ходьбы, на риск смерти не влияли.

Конечно, универсальных рекомендаций по количеству шагов в день нет, но данное исследование показывает, что оптимально проходить ежедневно от 7000 до 10000 шагов. Для людей, которые не привыкли ходить много, оптимальными для начала будут 5000 шагов в день (это 40-50-минутная прогулка в среднем темпе, можно в несколько подходов).

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