Алексей Орлов закрепляет дружбу с топовыми застройщиками региона

Заключенное минувшей весной перемирие между мэрией и строителями должно выйти на новый уровень. Очередная встреча может властей и бизнеса состояться после 100+ TechnoBuild.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует провести очередную встречу с застройщиками. Предполагается, что она должна закрепить достигнутое несколько месяцев назад перемирие.

Ura.ru, ссылаясь на собственные источники, пишет, что встреча пройдет в октябре, после форума 100+ TechnoBuild. Список участников и формат мероприятия пока не определены, сообщили в «Гильдии строителей Урала». Пресс-служба мэрии комментариев по данному вопросу не дала.

С конца 2020 г. Алексей Орлов встречался с крупными застройщиками города минимум дважды. На первом собрании, состоявшемся 22 апреля 2021 г., присутствовали совладелец «Малышева-73» Игорь Заводовский, президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский, глава «НКС-Девелопмент» Сергей Лекомцев, глава «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, топ-менеджер «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, замгендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин и глава гильдии Вячеслав Трапезников.

Главной целью встречи было налаживание отношений между горадминистрацией и крупным строительным бизнесом, которые накалились в конце 2019 г. В итоге в апреле стороны договорились о регулярных контактах, а также обсудили подготовку нового Генплана. Вторая встреча, проходившая в неформальной обстановке, состоялась в августе в БЦ «Президент», в ней участвовали губернатор Евгений Куйвашев и строители, не включенные в список приглашенных в апреле.

Спустя месяц после первой встречи представителей власти и стройбизнеса в здании мэрии состоялись выборы президента и членов совета Гильдии строителей Урала, что многие сочли очень символичным.

DK.RU подробно писал о конфликте. Осенью 2020 г. отношения мэрии Екатеринбурга и Гильдии строителей Урала резко ухудшились из-за принятия новой редакции Правил землепользования и застройки. Застройщики заявили, что городские власти не дают бизнесу работать в сфере капитального строительства.

Члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в Правила застройки и землепользования, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса.

Девелоперы заявляли, что действующие правила избыточны на фоне федеральных норм. После публичного конфликта Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга. Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. Затем к ним присоединился Союз архитекторов Свердловской области. В итоге дело дошло до губернатора Евгений Куйвашев, который подписал указ о создании экспертного совета по строительству.