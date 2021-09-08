Погиб глава МЧС России. Он находился на учениях в Норильске

Евгений Зиничев пытался спасти телеоператора, поскользнувшегося у края обрыва. Оба разбились насмерть. Владимир Путин назвал гибель главы МЧС «большой утратой».

В среду, 8 сентября, погиб Евгений Зиничев, глава МЧС России.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, — говорится в сообщении пресс-службы.

Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, передает РБК со ссылкой на собственный источник. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян уточнила: речь идет о работавшем со съемочной группой операторе. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Она подтвердила и смерть оператора.

Утром 8 сентября пресс-служба МЧС сообщила, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории, пообщался с представителями подрядной организации.

Президенту России Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. «Это большая утрата», — сказал Путин.

Соболезнования в связи с трагической гибелью выразили глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и другие публичные политики и госслужащие.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза — в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через 2,5 месяца назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщал DK.RU.

Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.