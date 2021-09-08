Шесть крупных чиновников Свердловской области готовятся покинуть свои кресла

Замену ищут нескольким министрам и заместителям губернатора. На выборы в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области полагаются, в частности, Бидонько и Высокинский.

Сразу шесть высокопоставленных чиновников готовятся покинуть кабинет министров Свердловской области. Они планируют попасть в Госдуму РФ и Заксобрание. «Коммерсантъ» пишет, ссылаясь на собственные источники, что замену заметным политическим фигурам региона уже ищут.

Вице-губернатор Сергей Бидонько занимает четвертое место в партийном списке «Единой России» на выборах в Госдуму. Если будут получены три мандата по общему региональному списку и откажется от мандата лидер тройки — губернатор Евгений Куйвашев, Бидонько имеет все шансы на возвращение в Госдуму РФ.

Александр Высокинский, первый заместитель губернатора, планирует перейти в Совет Федерации и занять там место действующего сенатора Аркадия Чернецкого. По данным JustMedia.ru, такое развитие событий маловероятно: Чернецкий входит в тройку «Единой России» на выборах в Заксобрание, так что по уже отработанной схеме региональный парламент делегирует его в Совфед.

Выйти на пенсию готовятся еще два заместителя губернатора — Сергей Зырянов и Валерий Чайников. Отпускать их Евгений Куйвашев не хочет. Чайникова он привел в правительство вслед за собой, они были знакомы еще до работы в Свердловской области. Сергей Зырянов временно возглавляет МУГИСО, которое до сих пор трясет из-за антикоррупционных расследований, и желающих становиться министром по управлению госимуществом мало.

Также планирует покинуть пост министр образования Юрий Биктуганов. Он возглавляет список ЕР в Красноуфимской территориальной группе, но, по данным Ъ, в Заксобрание не собирается и в случае победы передаст свой мандат бывшему министру сельского хозяйства Михаилу Копытову (третье место). Издание сообщает, что после отставки министр может возглавить губернаторский лицей в Солнечном.

В отставку якобы может уйти и министр инвестиций Виктория Казакова, однако это самый спорный инсайд: объективных причин для рокировки наблюдатели не видят.

Напомним, что остается вакантным место главы регионального министерства по управлению госимуществом. Экс-министр Алексей Пьянков несколько лет находится под следствием. Летом силовики возобновили активные действия по делу, в частности, провели обыски в квартирах бывшего чиновника и его замов. В начале августа Свердловский областной суд рассмотрел ходатайство адвокатов Пьянкова, которые требовали признать незаконным проведение обысков в квартире их подзащитного. В качестве аргумента адвокаты привели тот факт, что следственные мероприятия проводились без соответствующего постановления суда, тем самым был нарушен уголовно-процессуальный кодекс. Суд встал на сторону следствия.

Также DK.RU сообщал, что в начале мая 2021 г. Евгений Куйвашев включил Пьянкова в оргкомитеты двух крупных спортивных событий, которые пройдут в Екатеринбурге, — Универсиады-2023 и саммита «СпортАккорд».