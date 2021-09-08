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Пироговая «Штолле» на ул. Горького, работавшая в Екатеринбурге 13 лет, закрывается

Пироговая «Штолле» на ул. Горького, работавшая в Екатеринбурге 13 лет, закрывается
Иллюстрация: ekb.stolle.ru

В городе продолжается рокировка в сфере общепита. Рестораны закрываются, открываясь в новом формате, переезжают и трансформируют меню. Старейшая пироговая решила не отставать.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Пироговая «Штолле» на ул. Горького, 7А закрылась. Заведение работало по этому адресу 13 лет, но решило переехать.

До конца этого года будет новая пироговая «Штолле» и новая встреча с нашими дорогими гостями. Приятно порадуем Вас большой удобной парковкой рядом с набережной, новым уютным интерьером и обновленным меню, — сообщили в пироговой.

В городе осталось только две пироговых «Штолле», на ул.8 Марта и перекрестке Ленина-Гагарина. По данным Е1, новая пироговая откроется в «Космосе», о дате открытия пока не сообщается, на площадке идет ремонт.

Несколько дней назад стало известно, что также «перезагрузка» ждет бистро индийской кухни «Артха», работавшее у Оперного театра.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге открывается ресторан Аркадия Новикова. «Сыроварня» будет работать также в «Космосе», посетителям предложат блюда итальянской кухни.

Также на месте пельменной «Пельмени клаб» (Красноармейская, 2А) в Екатеринбурге открылся  ресторан «Север греет». Концепция заведения — ресторан-путешествие с авторской кухней и возможностью погружения в историю Севера от Карелии до Камчатки, Приполярного Урала. Шефом стал эксперт по уральской и северной кухне Аркадий Кузеванов

Автор: Александра Клименко
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