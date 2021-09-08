Пироговая «Штолле» на ул. Горького, работавшая в Екатеринбурге 13 лет, закрывается

В городе продолжается рокировка в сфере общепита. Рестораны закрываются, открываясь в новом формате, переезжают и трансформируют меню. Старейшая пироговая решила не отставать.

Пироговая «Штолле» на ул. Горького, 7А закрылась. Заведение работало по этому адресу 13 лет, но решило переехать.

До конца этого года будет новая пироговая «Штолле» и новая встреча с нашими дорогими гостями. Приятно порадуем Вас большой удобной парковкой рядом с набережной, новым уютным интерьером и обновленным меню, — сообщили в пироговой.

В городе осталось только две пироговых «Штолле», на ул.8 Марта и перекрестке Ленина-Гагарина. По данным Е1, новая пироговая откроется в «Космосе», о дате открытия пока не сообщается, на площадке идет ремонт.

Несколько дней назад стало известно, что также «перезагрузка» ждет бистро индийской кухни «Артха», работавшее у Оперного театра.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге открывается ресторан Аркадия Новикова. «Сыроварня» будет работать также в «Космосе», посетителям предложат блюда итальянской кухни.

Также на месте пельменной «Пельмени клаб» (Красноармейская, 2А) в Екатеринбурге открылся ресторан «Север греет». Концепция заведения — ресторан-путешествие с авторской кухней и возможностью погружения в историю Севера от Карелии до Камчатки, Приполярного Урала. Шефом стал эксперт по уральской и северной кухне Аркадий Кузеванов.