Где получить правовую поддержку: рейтинг юридических компаний Екатеринбурга

В регионе растет количество корпоративных споров и уголовных дел по экономическим преступлениям. Лидеры рынка юридических услуг и их прогнозы — на DK.RU.

Портал DK.RU составил рейтинг ведущих правовых компаний Екатеринбурга по обороту услуг в 2020 г.

В рейтинг вошли региональные компании и филиалы федеральных компаний, подавляющая доля оборота которых приходится на правовые услуги. По федеральным игрокам данные представлены по деятельности филиала (офиса) или юрлица, зарегистрированного в Екатеринбурге. Финансовые показатели проверены, соответствуют налоговым декларациям или данным системы SBIS.

Тройка лидеров по обороту от правовых услуг в 2020 г.:

LOYS Attorneys at Law — 99.974 млн руб. Компания имеет самый высокий оборот от правовых услуг в рейтинге DK.RU при самом небольшом количестве корпоративных и частных клиентов. Компания специализируется на уголовном, гражданском, административном праве. Представляет интересы в судах, занимается сопровождением процедуры банкротства.

Юридическая фирма INTELLECT — 93.950 млн руб. Одна из крупнейших юркомпаний, предлагающих услуги в области интеллектуального права. Представляет интересы в судах, оказывает консалтинговые услуги.

Юридическая компания «ЭНСО» — 86.548 млн руб. Компания специализируется на корпоративном и налоговом праве. Занимается сопровождением процедуры банкротства, представительством интересов в судах.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы DK.RU проанализировали открытые источники — сайты компаний, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке правовых услуг. На втором этапе специалисты DK.RU разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности и налоговые декларации организаций за подписью и печатью. Данные также перепроверены в системе SBIS.

Высокий рост оборота от правовых услуг по итогам 2020 г. продемонстрировал екатеринбургский офис адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» — он увеличил выручку в 2,9 раза. Еще трое из восьми участников по итогам 2020 г. имели прирост оборота от 11,7% до 19,9%. Оборот остальных участников сократился — от 1,4% до 34,1%

LOYS Attorneys at Law, Юридическая фирма INTELLECT, Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры», Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» — данные представлены по деятельности филиала (офиса) или юрлица, зарегистрированного в Екатеринбурге. Юридическая компания «ЭНСО» — данные по обороту подтверждены частично.

Мнения участников рынка о развитии правовых услуг Екатеринбурга

Максим Стафилов, старший партнер, адвокат, руководитель уголовно-правового направления адвокатского бюро LOYS:

— Говоря о значимых событиях на рынке правовых услуг в 2020 и 2021 гг., невозможно не упомянуть пандемию. Новые реалии вынуждали и продолжают вынуждать использовать дистанционные способы коммуникации, в том числе и с доверителями. В связи с этим возникают обоснованные опасения о сохранении конфиденциальности на требуемом уровне.

Нововведения коснулись и судебной системы. Онлайн-заседания в судах, зарекомендовавшие себя в качестве допустимой альтернативы традиционным слушаниям, стали уже привычным явлением.

Несмотря на пандемию, кризис, а также политическую и экономическую обстановку в стране и мире, запросы доверителей становятся все разнообразнее, причем гражданско-правовая составляющая в таких запросах очень часто идет «рука об руку» с уголовно-правовой.

С одной стороны, возросло количество разбирательств, связанных с коррупцией, ее последствиями, налоговыми правонарушениями, хищениями в самых разнообразных формах, инициированных государственными органами. С другой — корпоративные конфликты, как внешние, так и внутренние, стали во много раз чаще являться источником обращения за юридической помощью.

В качестве ответа на социальный запрос, а также в угоду экономическим интересам правоохранительными органами все активнее используются репрессивные инструменты, направленные на изъятие имущества, находящегося в собственности государственных и муниципальных служащих, управляющих организациями с государственным и муниципальным участием, а также их близких, в тех случаях, когда законность происхождения такого имущества им подтвердить не удалось. Такие тренды вызывают соответствующий спрос на рынке правовых услуг, а юридические компании расширяют и совершенствуют свои компетенции.

Политическая возможность оперативно изменять законодательство вызывает необходимость юристам так же оперативно реагировать на эти изменения, совершенствоваться, активно участвовать в формировании практики.

Технический прогресс, все большее применение устройств с искусственным интеллектом, электронные продукты также не позволяют замедлять темпы освоения знаний юристами и применения их на практике. Стали обыденностью кейсы, связанные с суррогатным материнством, программным обеспечением.

Реалии жизни таковы, что иногда работа по проекту уже не ограничивается пределами одного города или региона. Доверители, их предприятия все чаще становятся трансрегиональными, что диктует необходимость и юридическим компаниями становиться таковыми. Адвокатское бюро «LOYS» не исключение — крайние точки востока и запада России, юг и Сибирь представлены нашими квалифицированными юристами, что позволяет оперативно и успешно встречать вызовы, встающие перед доверителями.

Стоимость юридических услуг как таковая не претерпела значительных изменений, они соответствуют темпам инфляции. Вместе с тем в связи с большим объемом оказываемых услуг обороты компаний растут. Уверен, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Сергей Козлов, директор консалтинговой компании «Априори»:

— Наиболее значимым событием в сегменте земельных правоотношений и недвижимости в 2020-2021 гг. стало принятие Федерального Закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Закон уже затронул многие сферы гражданско-правовых отношений. Он очень важен с точки зрения обновления и развития городской среды — в рамках КРТ осваиваются заброшенные промплощадки и ветхие жилые кварталы.

Также к значимым событиям можно отнести продолжающееся проведение «Лесной амнистии», что позволило ввести массу участков в гражданский оборот, сняв тем самым накопившееся социальное напряжение.

Благодаря активной работе органов госвласти и Росреестра большое количество градостроительной информации стало доступно на публичной кадастровой карте. В этой связи очень востребована услуга по уточнению границ земельных участков. Потому что в результате исключаются споры с соседями и на публичной кадастровой карте появляется достоверная информация о зданиях и сооружениях, находящихся на земельных участках.

Также особо отметим, что все чаще при совершении сделок купли-продажи с коммерческой недвижимостью у покупателя возникает потребность анализа документов по территориальному планированию и функциональному зонированию.

Отдельно стоит упомянуть, что из-за увеличения кадастровой стоимости земельных участков после проведенной кадастровой переоценки резко вырос спрос на услуги по установлению кадастровой стоимости земли в размере рыночной в комиссиях регионов и в судах.

В целом по рынку мы отмечаем, что изменились характер и структура спроса — он стал более насыщенным, плюс появляются и широко востребованы новые сервисы правовой взаимопомощи.

Рынок правовых услуг, так же, как и иные сферы, все больше уходит в онлайн. Первоначально усложнившаяся из-за коронавирусных ограничений дистанционная система работы с госорганами стала уже привычной, и во многих случаях даже более удобной, чем прежняя «офлайновая». По тем же причинам развивается система электронной цифровой подписи (ЭЦП), становятся востребованными онлайн-консультации. Можно сказать, что наиболее очевидной тенденцией развития рынка правовых услуг на данным момент является его цифровизация.

Если говорить о нашем сегменте — земля и недвижимость — то продолжится тенденция активного освоения земли, где особенно стремительно вовлекаются в оборот загородные активы. Также продолжает методично развиваться стройка, на рынок жилья заходит несколько федеральных игроков. В целом в сегменте мы наблюдаем рост.

Мария Дружинина, адвокат и партнер Адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» в Свердловской области:

— За последние два-три года работы можно выделить следующие крупные практики, где нас часто привлекают доверители. Это строительный подряд и инвестирование, лицензионные споры и споры о взыскании убытков, привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей обществ по делам о банкротстве. Много споров с участием СМИ по делам о защите чести, достоинства, деловой репутации. Споры в сфере недропользования — судебной практики по ним мало, но потребность в защите растет. Актуальны налоговые споры.

Отдельно надо выделить рост объемов услуг в части защиты по уголовным делам — расследуется много преступлений в сфере экономики (как следствие банкротства компаний), налоговые преступления, взятки, подкуп, злоупотребление служебным положением.

В 2020-2021 гг. отмечаем существенное увеличение числа корпоративных споров, особенно в Челябинской области — по заявлениям об исключении участников юридических обществ и выплате действительной стоимости доли участнику при выходе.

Наблюдается большое количество споров с участием некрупного бизнеса — как результат неверных формулировок условий договоров или неоформления документов по взаимоотношениям сторон вовсе. Стремление «прикрыть» реальные отношения мнимыми и притворными документами приводит к искам к недобросовестной стороне.

При выборе правовой компании и юриста первое, чем интересуются доверители — качество юридических услуг. В Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры» приходят за юридической помощью собственники и руководители предприятий, столкнувшиеся со сложными ситуациями: когда возникает угроза потерять источник дохода, различные накопления, имущество и даже личную свободу; либо требуется защита нематериальных интересов, пересекающихся с деловой, семейной сферой; когда есть возможность приобрести что-то дорогое и крайне важное.

Во всех случаях от нас требуется проверка рисков, правильное оформление документов, а порой и советы, как «обойти» оппонента на крутом повороте. Доверитель хочет получить прозрачность в понимании ситуации, увидеть ее изнутри, понять, как она завершится в будущем — нужен грамотный всесторонний прогноз и понятный язык.

Внешний лоск юриста, красота его сайта или юридической фирмы, где он работает, регалии, куча дипломов и статусов — не показатель успеха в деле. Доверители проверяют, в каких спорах участвовали юристы, что выигрывали, смотрят презентацию, кандидаты на представительство проходят проверку служб безопасности будущих клиентов.

Цена юридических услуг — это тоже важно. Никто не хочет переплачивать, но и дешевизна услуг не гарантирует качество и вызывает обоснованные сомнения.

Размер цены юруслуг зависит от региона, в котором живет и работает юрист. В небольших регионах услуги юристов, адвокатов стоят дешевле, чем в столице либо крупных центральных городах, при этом качество услуг не уступает.

Тенденция рынка в части ценообразования в регионах — это готовность и желание доверителей переходить на порядок оплаты исходя из почасовых ставок, это удобно для доверителей (платишь только за то, что делают) и юристов (получаешь за все то, что сделал). Раньше доверители не были готовы платить за часы работы, не понимали, как так можно, практиковалась абонентская оплата за конкретное действие либо за результат. В Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке порядок оплаты с почасовыми ставками давно практикуется, тем более, в юридических фирмах, работающих в области международного права.

На рынке правовых услуг появилась новая нища — юристы, которые предлагают быстрые юридические услуги через Instagram и иные подобные ресурсы. В основном это юристы-одиночки, которые пытаются работать на дому в комфортном режиме, порой для них это подработка.

Таким юристам поручают простейшие задачи те, кого они «выловят» в сети. В большинстве своем это простейшие консультации и формы документов, в меньшей степени судебная защита. Это тоже сегмент рынка юридических услуг, сравнительно новый, основное развитие он получил в период пандемии.

В завершение хочу отметить, половина успеха в деле, где есть спор или конкретная задача добиться определенного результата, — это личная заинтересованность и желание доверителя победить, когда он приходит уже с уверенностью, что обязательно обойдет оппонентов.