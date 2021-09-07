Набережная Среднеуральска испорчена в результате благоустройства

Местные жители жалуются, что работы были выполнены с грубыми нарушениями, наносящими вред природе парка. Эксперты подтверждают, что сосны находятся в стрессовом состоянии.

УрО РАН, проведя исследования, признало, что грунт на набережной Исетского озера в Среднеуральске имеет четвертую степень опасности, а деревья гибнут. Это произошло из-за благоустройства, которое провели там летом 2020 г. при мэре Андрее Зашляпине, сообщает ЕАН.

Насаждение сосны в парке находится в стрессовом состоянии, выражающемся в пожелтении и опадании хвои, прогрессирующей суховершинности, отмирании подроста и т.д. Требуется незамедлительное удаление насыпного скалистого грунта на территории «Приозерного парка», — сообщается в заключении экспертов УрО РАН.

Фото: как проводили благоустройство летом 2020 г. / ЕАН

Местные жители рассказывают, что строители наносили повреждения природе, когда проводили работы:

Загнали бульдозеры и начали рвать корни сосен. После этого на них нагрузили скальный грунт, толщина которого в некоторых местах достигала 2 м. Кроме того, они завезли в парк грунт с очистных сооружений четвертого класса опасности.

Остановить благоустройство и спасти деревья пытались активисты. Они обращались в мэрию и к губернатору Свердловской области, но обращения дали результат только в декабре.

Первым этапом проекта занималось ООО «Идеал-Фернича». Несмотря на то, что компания занимается производством мебели, она выиграла в конкурсе на благоустройство набережной. Работу завершили в срок, однако уже весной 2021 г. проверка выявила ряд нарушений: столбы опор освещения не были зафиксированы бетонной смесью, резиновое покрытие провалилось, под лестничными маршами образовались пустоты, не были закреплены скамейки и пр. Администрация Среднеуральска потребовала от компании возврата средств.

Вторым этапом должно было заняться ООО «Среднеуральское строительное управление», учредителем которого является отец мэра Андрея Зашляпина, а руководителем — племянник. Компания затянула выполнение работ, сначала заявив, что на участке обнаружено болото, а потом, что строительная техника не может проехать через большое количество сосен.

Новая администрация во главе с Александром Ковальчиком расторгла контракт с горе-подрядчиком и теперь собирается исправить ситуацию.

Это не единственный инцидент с участием бывшего мэра Среднеуральска. Ранее DK.RU рассказывал, что Андрея Зашляпина подозревают в подлоге и мошенничестве. Сотрудники СУ СКР по Свердловской области и регионального управления ФСБ проводили обыски в администрации Среднеуральска.