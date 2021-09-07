Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
73,19
86,89
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Проблемы с самооценкой ребенка? Начните с себя и прекратите дрожать — Михаил Лабковский

Проблемы с самооценкой ребенка? Начните с себя и прекратите дрожать — Михаил Лабковский
Иллюстрация: pixabay.com

Дети копируют наше поведение и руководствуются правилами семьи. Это запомнили многие. Но почему мы продолжаем говорить ребенку: «Ты лучший, мир безопасен» — и тут же обсуждаем ужас перед начальником?

#ДЕТИ#ЛАЙФХАКИ

Известный психолог Михаил Лабковский пишет:

Про детей, родителей и самооценку

— Дети моментально считывают поведение взрослых. Если значимые для них взрослые (референтная группа) ведут себя определенным образом, эту модель будет использовать и сам ребенок.

Смысла объяснять ребенку, что не стоит наедаться шоколадками на ночь, нет, если вы сами так делаете. Абсолютно бесполезно распинаться о вреде курения и алкоголя, держа в одной руке сигарету, в другой – бокал.⠀

С самооценкой эта схема тоже работает. Вы можете каждое утро как попугай повторять: «Ты у мамы самый умный, красивый и сильный», — но если мама ведет себя как закомплексованная жертва, ребенок будет повторять ее поведение.⠀

Почему это работает именно так, а не иначе? Сейчас объясню.

«Мир безопасен», «Ты можешь доверять этому миру», «Ты можешь открыто проявляться», «Ты можешь быть собой» — такие базовые уроки ребенок в идеале получает от родителей.⠀

Ему важно видеть, что перед ним сильный взрослый, который:

  • может его защитить;
  • может защитить самого себя.⠀

Неуверенный в себе родитель подрывает уверенность ребенка. Из-за его поведения малыш чувствует себя незащищенным, как будто никто не сможет за него постоять.⠀

Когда мама смущается, боится задать вопрос продавцу в магазине, извиняется по сто раз или вся дрожит, разговаривая с начальником, ребенок чувствует, что у него нет опоры.⠀

Как ему проявляться, если самый близкий человек боится это делать? Поэтому вопрос самооценки крайне важен для тех, кто стал или только планирует стать родителем.⠀

Ранее на DK.RU: Ребенок сам выбирает, что учить. Кому нужен индивидуальный образовательный маршрут

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Может, и России мой опыт пригодится». Владимир Фролов реформирует экономику Кыргызстана«Может, и России мой опыт пригодится». Владимир Фролов реформирует экономику Кыргызстана
  • На изумрудом месторождении в поселке Малышева шахтеры снова будут бастоватьНа изумрудом месторождении в поселке Малышева шахтеры снова будут бастовать
  • «Тинькофф» запускает Private Banking. Он планирует войти в топ-3 этого сегмента к 2023 г.«Тинькофф» запускает Private Banking. Он планирует войти в топ-3 этого сегмента к 2023 г.
  • Какой быть улице Вайнера? Представлены 4 концепции реставрацииКакой быть улице Вайнера? Представлены 4 концепции реставрации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.