Проблемы с самооценкой ребенка? Начните с себя и прекратите дрожать — Михаил Лабковский

Дети копируют наше поведение и руководствуются правилами семьи. Это запомнили многие. Но почему мы продолжаем говорить ребенку: «Ты лучший, мир безопасен» — и тут же обсуждаем ужас перед начальником?

Известный психолог Михаил Лабковский пишет:

Про детей, родителей и самооценку

— Дети моментально считывают поведение взрослых. Если значимые для них взрослые (референтная группа) ведут себя определенным образом, эту модель будет использовать и сам ребенок.

Смысла объяснять ребенку, что не стоит наедаться шоколадками на ночь, нет, если вы сами так делаете. Абсолютно бесполезно распинаться о вреде курения и алкоголя, держа в одной руке сигарету, в другой – бокал.⠀

С самооценкой эта схема тоже работает. Вы можете каждое утро как попугай повторять: «Ты у мамы самый умный, красивый и сильный», — но если мама ведет себя как закомплексованная жертва, ребенок будет повторять ее поведение.⠀

Почему это работает именно так, а не иначе? Сейчас объясню.

«Мир безопасен», «Ты можешь доверять этому миру», «Ты можешь открыто проявляться», «Ты можешь быть собой» — такие базовые уроки ребенок в идеале получает от родителей.⠀

Ему важно видеть, что перед ним сильный взрослый, который:

может его защитить;

может защитить самого себя.⠀

Неуверенный в себе родитель подрывает уверенность ребенка. Из-за его поведения малыш чувствует себя незащищенным, как будто никто не сможет за него постоять.⠀

Когда мама смущается, боится задать вопрос продавцу в магазине, извиняется по сто раз или вся дрожит, разговаривая с начальником, ребенок чувствует, что у него нет опоры.⠀

Как ему проявляться, если самый близкий человек боится это делать? Поэтому вопрос самооценки крайне важен для тех, кто стал или только планирует стать родителем.⠀

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