Вложить несколько сотен рублей выгодно и безопасно. Что делать в РФ при нынешней инфляции

Вы накопили несколько сотен рублей и теперь в ужасе смотрите, как они обесцениваются? Шесть безопасных способов вложить деньги так, чтобы они приумножились.

Инфляция растет, все больше россиян задаются вопросом сбережения накоплений. Частный инвестор Виктор Джин опубликовал в «Тинькофф Журнал» колонку, в которой перечисляет способы сохранить уже накопленное и даже заработать. Главное — в материале DK.RU.

Согласно Officialdata, 1 $ в 1920 г. эквивалентен 13,5 $ в 2020 г. За один и тот же товар сейчас нужно заплатить в 13,5 раз больше, чем век назад.

А 1000 руб. в марте 2011 г. соответствует 1824,5 руб в марте 2021 г. То есть суммарная инфляция за последние 10 лет — 82,45%.

Как же сохранить деньги?

1. Положить на депозит в банке

В последнее десятилетие в мировых экономиках наблюдались дефляционные процессы: инфляция снижалась, а в некоторых странах достигла почти нулевых или отрицательных значений. Центральные банки снижали ключевые ставки, поэтому ставки по банковским депозитам также упали.

Минимальный риск. Суммы на банковских счетах размером до 1,4 млн рублей, а в некоторых случаях — больше, застрахованы Агентством по страхованию вкладов — АСВ.

Получается, что депозиты — одна из самых безопасных форм вложений. Но даже этот вариант не дает абсолютной гарантии сохранения средств в случае форс-мажорной ситуации, например дефолта государства.

В итоге депозиты это простой и надежный инструмент для вложения 500 000—600 000 рублей. Но, скорее всего, их доходность только покроет инфляцию.

2. Купить валюту

Под валютой обычно понимаются иностранные денежные единицы — евро, доллар, йена, франк и т. д. Граждане вправе свободно покупать валюту через уполномоченные организации на территории России, например через банки.

Валюты развивающихся стран исторически обесцениваются быстрее, чем твердые валюты развитых стран, например доллар США. Девальвация может происходить, например, если центральные банки развивающихся стран искусственно обесценивают национальную валюту, чтобы за каждый доллар, полученный от экспорта, выручить больше денег в национальной валюте.

Например, Китай периодически девальвирует юань в рамках торговой войны, чтобы удешевить экспортируемые товары и обойти ввозные пошлины США.

Если смотреть на историческую динамику валютной пары «доллар — рубль», то последний с декабря 2003 года по июнь 2021 г. обесценился на 157% — с 29,6 до 75,5 руб. за доллар.

Получить прибыль после продажи валюты. Учитывая процесс девальвации, инвестиция в твердые валюты может стать удачным вложением. Даже если держать валюту в наличном виде, не вкладывая в ценные бумаги или на депозиты, эффект от девальвации рубля может превысить действие инфляции.

Чтобы увеличить отдачу от капитала, стоит рассмотреть вложение долларов в биржевые инструменты — чтобы деньги «работали». Например, пригодятся еврооблигации или акции иностранных компаний.

3. Купить ценные бумаги — облигации и акции

Вложение в ценные бумаги — один из самых распространенных способов увеличить капитал. Облигации, или долговые ценные бумаги, помогают защитить капитал. Акции более рискованны, но их доходность в долгосрочной перспективе обычно превышает доходность вкладов, облигаций и уровень инфляции.

Самыми надежными считаются государственные облигации — ОФЗ, или облигации федерального займа. Ведь вероятность того, что государство не сможет погасить свои долги в национальной валюте, ниже, чем то, что с долгами не справится какая-то компания. Корпоративные облигации обычно доходнее облигаций органов власти. Это связано с более высоким риском.

Покупая акции, вы делаете вложение в работающий бизнес и становитесь его миноритарным совладельцем. В случае если компания распределяет часть прибыли в виде дивидендов, вы, как акционер, получаете свою долю.

Создавая портфель акций, стоит учитывать многие аспекты, понимать бизнес-модель растущих и дивидендных компаний. Еще надо помнить, что вложения в акции лучше делать хотя бы на несколько лет. Ведь при коротком сроке инвестирования из-за высокой волатильности акций велика вероятность, что ваш капитал временно уйдет в просадку — и чтобы обналичить деньги, придется продавать активы с дисконтом.

Биржевые фонды — это набор активов, долю в котором можно купить и продать на бирже. Фонд может состоять из облигаций, акций, драгоценных металлов или смеси таких активов. То есть это не отдельный вид активов, а упаковка для активов.

4. Открыть ИИС и получить вычет

ИИС — это не отдельный вид активов, а способ инвестировать в ценные бумаги. Это специальный брокерский счет или счет доверительного управления, с помощью которого налоговые резиденты России могут экономить на налогах, получая налоговые вычеты.

Важное ограничение по ИИС: чтобы вывести деньги, надо закрыть счет. Но если закрыть его менее чем через три года с даты открытия, потеряется право на налоговые вычеты по этому счету. Поэтому ИИС лучше использовать, если в ближайшие три года вам не понадобятся деньги, которые вы собираетесь туда внести.

Еще одно ограничение: одновременно можно иметь только один такой счет. Если их будет два и больше одновременно, вычета не будет ни по одному.

Вносить на ИИС можно не более 1 млн рублей в год. На счет можно заводить только рубли, при этом через ИИС можно покупать в том числе валюту и ценные бумаги иностранных эмитентов.

ИИС может быть с самостоятельным управлением и доверительным. Первый открывается через брокера, и вы сами решаете, какие активы и когда купить и продать на бирже.

5. Вложить в драгоценные металлы

Инвестировать в золото и серебро можно как в материальном виде — покупая украшения, монеты и слитки, так и с помощью банковских и биржевых инструментов. Например, биржевой фонд FXGD отслеживает цену золота.

Преимущество материального золота в том, что оно не зависит от финансовой системы. Но нематериальное золото удобнее: нет проблем с ликвидностью и хранением.

Один из минусов покупки драгоценных металлов — то, что они не дают пассивного дохода. Нивелировать данный минус можно, покупая акции компаний-золотодобытчиков, их котировки обычно коррелируют с ценой на золото и серебро.

6. Открыть бизнес по франшизе

Открыть бизнес это один из самых сложных и рискованных способов увеличить капитал, но в случае успеха можно получить отличный результат — лучше, чем от ценных бумаг и тем более вкладов.

Сществуют варианты инвестировать в бизнес, не принимая в его создании активного участия. Например, так работает венчурное инвестирование — вложение в инновационные стартапы.

Другой вариант запуска бизнеса с минимальными усилиями — запуск предприятия на основе франшизы.

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