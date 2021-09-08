«Екатеринбург официально должен стать третьим городом РФ. А не "одним из" миллионников»

Для этого нужно достичь населения в 2 млн человек, создать эффективную команду чиновников и перестать участвовать в чужих политических играх. Предложения Владилена Фуфарова.

Владилен Фуфаров, директор хлебокомбината «СМАК»:

— Неделю назад в колонке на DK.RU общественный активист Алексей Беззуб выказал свое убеждение: «Однако если мы хотим привести в порядок весь Екатеринбург, необходимо, чтобы каждый его житель осознал себя хозяином города. А значит, городом должен управлять избранный мэр».

Можно долго спорить в теории — насколько лучше избираемый мэр назначаемого, но на практике мы имеем два примера.

Первый: когда назначенный мэр показал себя эффективным руководителем города, что позволило ему четырежды выигрывать выборы и успешно исполнять обязанности выбранного мэра четыре срока.

Конечно, могут быть разные оценки его управления, не в этом суть, думаю, наверняка каждый житель города помнит о шумных баталиях между областной властью и администрацией Екатеринбурга, которые часто называли одной из главных проблем нашей области и города.

И мы наблюдали, как политическое противостояние приводило к борьбе за ресурсы между группами влияния, принося порой здравый смысл в угоду политическим конъюнктурным соображениям.

Второй случай привел к продолжению противостояния различных группировок и региональных политических лидеров уже за спиной выбранного мэра, и можно только тешить себя мыслью, что мы как граждане прямо влияли на принимаемые решения. Хотя мнение гражданского общества порой получало свою трибуну, но, к сожалению, оно использовалось лишь как инструмент в политической борьбе.

Кажется, что сейчас, с назначением нового Главы города Екатеринбурга, долгое время работающего с губернатором, развязался этот клубок противоречий между уровнями власти, существовавший с начала 90-х. Мы имеем совершенно новую ситуацию! Видим четкую вертикаль власти и, можно сказать, единую управленческую команду. В этом есть большой шанс для открытия новых перспектив развития города.

Попробую высказать несколько предложений, на мой взгляд, актуальных и способных воплотиться в жизнь.

С чего надо начинать? Екатеринбургу необходимо задекларировать большую амбициозную цель (БАЦ), определяющую вектор развития на десятилетия вперед.

Предложу свой вариант — Екатеринбург должен позиционироваться так: «Третий город Российской Федерации». Официально и неофициально, внутри страны и на международной арене.

Пока же наш город воспринимается как один из самых крупных городов-миллионников страны. Только лишь «один из…».

Два первых города России назовут все, без вариантов. Определение третьего вызовет дискуссию. По числу жителей третьим городом РФ является Новосибирск, а среди городских агломераций третья — Самара-Тольятти. Бренд «Третья столица» зарегистрировала Казань, его оспаривает Нижний Новгород. Наступают быстрорастущие Краснодар и Сочи.

Ряд городов называет себя столицей России в определенном историческом и географическом контексте. На этой неделе даже Владивосток на Восточном экономическом форуме назвали будущей третьей столицей РФ.

Нас же должно устроить признание Екатеринбурга третьим городом РФ, без всяких «маркетинговых» уточнений. И уверен, наш город имеет шансы этого добиться.

Главным ориентиром для этого требуется обозначить достижение Екатеринбургом населения свыше 2 млн человек до 2030 г. В этом случае мы выделимся из ряда городов-миллионников. Позиционирование сменится, и уже неправильно будет говорить просто город-миллионник.

Что называется, легко сказать, трудно сделать. Как в существующей демографической обстановке сделать из 1,5 млн жителей 2 млн?

Естественным приростом задачу не решить. В допандемийное время, начиная с 2009 г., в городе присутствовало превышение числа родившихся над умершими, максимум отмечен в 2015 г. — 6 785 человек. С такими цифрами далеко не уедешь.

Надо включать другие ресурсы. Их вижу два — административный и миграционный.

Важнейший шаг можно увидеть в административной реформе области. Выступаю и поддерживаю проект «Большой Екатеринбург», то есть объединение Екатеринбурга с близлежащими городами: Верхней Пышмой, Березовским, Среднеуральском, Арамилем. Их население с прилегающими поселками может добавить к населению Екатеринбурга 180-200 тыс. человек. Это почти половина пути к цели. На будущее есть еще Первоуральск, Ревда, Заречный… Ни один другой город-миллионник не обладает таким резервом.

Вообще, мировые тенденции показывают — вектор развития человечества в крупных городах-агломерациях. За ними мир будущего. И, что важно, Екатеринбург в этом мире место себе уже застолбил. Он потенциально выглядит центром Уральской агломерации, в составе которой к 2050 г. можно представить и Челябинск с Нижним Тагилом.

Тема «Большой Екатеринбург» ранее широко и многократно обсуждалась, можно вспомнить много плюсов для развития общей территории, для удобства горожан, для перспектив бизнеса и общества. На мой взгляд, там не о чем спорить. Все остается по-прежнему актуальным.

Но, как мне видится, главной причиной, почему этот вопрос не решался в прошлые годы, было опасение области усиливать областной центр. В ситуации их противостояния торможение проекта «Большой Екатеринбург» выглядит логичным.

И тут вернусь к началу статьи — сегодня этого противостояния нет! Вот почему вижу шанс Большому Екатеринбургу стартануть с чистого листа. Условия сложились.

Реализовать административный ресурс при наличии политической воли можно достаточно быстро. Чтобы задействовать другой ресурс — миграционный, требуется долгая кропотливая работа.

Основная задача — сделать город максимально привлекательным для притяжения человеческих ресурсов. Екатеринбург, кстати, уже давно выгодно выделяется среди российских городов-миллионников. Это подтверждают многие гости нашего города. Например, заметно, что в нашем городе требования к архитектуре новых строек значительно выше среднероссийских. Архитектурные бюро уровня Нормана Фостера и Захи Хадид далеко не в каждой европейской столице работают. Есть у Екатеринбурга множество и других замечательных черт.

А есть и места, где мы сильно отстаем. Соглашусь с упомянутым Алексеем Беззубом, что неважно обстоят дела с озеленением города. Сильно меня огорчает ситуация с организацией дорожного движения, пробками, парковками, шириной проезжей части улиц. Катастрофически выглядит ситуация с заброшенными усадьбами — памятниками архитектуры. Глядя на обезображенный граффити центр города, вспоминаю бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани с его «Теорией разбитых окон». Да, есть куча разных проблем — экология, культура, транспорт и т.п.

Для решения большинства из них, на мой взгляд, нужно принимать специальные программы, применять проектный подход. Например, строительство паркингов нужно сделать привлекательным бизнесом. Озеленение города должно носить системный научный подход. Отдельного внимания требует благоустройство знаковых мест, таких как набережная. В городе уже действует много программ развития, но требуется значительно больше.

Важнейшим условием для реализации планов является привлечение настоящих профессионалов в структуры городской власти. Сегодня же на существующую чиновничью зарплату привлечь и удержать нужные кадры затруднительно.

Тут можно взять за пример Москву, где смогли привлечь людей из бизнеса. Кадровый вопрос — ключевой. Раньше он тоже был заложником противостояния области и города, объектом распределения кресел и сфер влияния. Настал момент разрубить этот узел и сделать из администрации города эффективную команду.

Отдельного разговора стоят отношения с бизнесом. Ведь понятна цепочка: если международный и федеральный сетевой бизнес считает наш рынок емким и привлекательным, то он строит филиалы, которые притягивают персонал и предприятия соседних регионов, увеличивая опять же размер и привлекательность нашего рынка, и так далее, по спирали.

На данный момент ситуация с привлечением бизнеса далека от идеальной. Наш город уже интересен для международного бизнеса и много озвучено планов входа компаний на наш рынок, таких знаковых, как AliExpress. Однако наблюдаю скептически, как место для логистического центра Wildberries, крупнейшей компании, подбирают третий год. Строится огромный центр компании Ozon на несколько тысяч рабочих мест, но это абсолютно не вызывает интереса со стороны города.

По собственному опыту знаю — чтобы построить что-то в городе, надо пуд соли съесть. А при этом бизнесмены получают приглашения из других регионов на условиях моментального предоставления всех необходимых ресурсов для строительства.

Такие нелегкие сложившиеся отношения бизнеса и городской администрации являются рудиментом прежней системы, завязанной на политике, когда спонсирование выборов являлось обязательным для получения доступа к городским ресурсам. Надо ломать такую практику.

Также я бы предложил создание в городе отдельной структуры, отвечающей за развитие бизнеса, по типу Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Особенно актуально наличие современных подходов к управлению инвестициями для продвижения кластеров, создания уникальных бизнес-сообществ, поиска и закрепления отдельных специализаций за нашей территорией. В этом плане радуют озвученные планы создания медицинского кластера и центра IT-технологий.

Развитие бизнеса является драйвером роста города, фактором увеличения количества жителей. Но и величина города — это преимущество для привлечения инвестиций.

Люди будут переезжать в наш город, если здесь будет комфортная среда для проживания, будут рабочие места, условия для развития культуры, образования, спорта. Для их создания нужны средства, инвестиции. Но и средства текут туда, где они востребованы, где есть рынок, перспективы, где живет много людей. У города с двумя миллионами жителей в сравнении с городом-миллионником шансов привлечь деньги и поддержку федеральной власти выше не в два раза, а в пять. Что называется мультипликационным эффектом.

Верю, что у нашего города есть огромный потенциал и замечательные перспективы, открывается новая страничка его жизни. У опыта прошлого многому чему можно поучиться, но нужно шагать вперед. Совсем необязательно вытаскивать из сундука какие-то застаревшие причины для оправдания, такие как потребность выбирать мэра, и без этого возможностей проявления своей гражданской позиции у горожан предостаточно. Не нужно участвовать в чужих политических играх, нужно в стабильной обстановке заниматься развитием родного города.