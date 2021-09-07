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Федеральная лабораторная сеть построит клинико-диагностический комплекс в Екатеринбурге

Федеральная лабораторная сеть построит клинико-диагностический комплекс в Екатеринбурге
Иллюстрация: pixabay.com

Представитель компании рассказал, что лаборатория уже есть в Челябинске, однако объем работы требует еще одного комплекса в центре Урала. В развитии лаборатории примет участие правительство региона.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Российская компания «Инвитро» планирует построить клинико-диагностическую лабораторию в столице Урала. Организация занимается функциональной диагностикой, включающей проведение МРТ, рентгенографию, УЗИ и др. Сегодня компания имеет восемь лабораторий в России, Беларуси, Казахстане и Украине. О строительстве нового медицинского учреждения сообщил генеральный директор «Инвитро-Урал» Даниил Потлов для «Ъ-Урал».

До настоящего момента «Инвитро» располагала на Урале лабораторным комплексом, но находился он в Челябинске. Сейчас охват и объемы работ на Урале таковы, что без полноценного лабораторного комплекса в центре Урала, в Екатеринбурге, нам уже не обойтись, — рассказал г-н Потлов.

Директор компании добавил, что «Инвитро» взаимодействует с правительством региона по вопросам развития лабораторных компетенций в Свердловской области.

Медицинская компания была образована врачом-реаниматологом Александром Островским и биохимиком Алексеем Мошкиным на основе подразделения московской компании-дистрибьютора оборудования для клиник и медлабораторий «ОМБ» («Объединенная медицинская биржа»). В 2015 г. организация стала лидером российского рынка медицинских услуг по размеру выручки, которая в первом полугодии, с учётом дополнительных услуг франчайзинговых партнеров, составила 5,7 млрд руб.

Напомним, что компания вошла в рейтинг самых популярных и развивающихся франшиз России. Ранее DK.RU рассказывал, что за 2021 г. «Инвитро» заняла девятую строчку в списке (восьмое место в 2020 г.) с 68 заключенными контрактами за год (785 за все время).

Автор: Владимир Грибанов
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