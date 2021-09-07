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Как запустить успешный ресторанный бизнес, расскажут на «Евразийском Ресторанном Форуме»

Как запустить успешный ресторанный бизнес, расскажут на «Евразийском Ресторанном Форуме»
Иллюстрация: Z&G.Branding

22 сентября на площадке Hyatt Regency состоится «Евразийский ресторанный форум». Спикеры расскажут, как повысить эффективность персонала и работать с пользовательским контентом.

Организатором мероприятия выступает «Z&G.Branding». На форум приглашены и рестораторы, и специалисты из смежных сфер, которые поделятся с публикой своими бизнес-секретами и лайфхаками.

В качестве спикеров на «Евразийском ресторанном форуме» выступят:

Максим Ползиков, управляющий партнёр и генеральный директор «Ginza Project». Он расскажет о роли гастрономии в создании новых общественных пространств;

Андрей Бова, шеф-повар ресторана «Барборис» — о поиске персонала в современных реалиях ресторанного бизнеса;

— Смещение спроса: зож, кутёж, семейные ценности — тема выступления  Оксаны Константиновой, директора по маркетингу сети мягких ресторанов «Своя Компания»;

Лариса Невидайло, основатель ресторанной компании «МаксиМ» расскажет о том,  как управлять командой по ценностям;

— Семен Соловьёв, первый сомелье Екатеринбурга, совладелец винотек и бара Соловьёва, расскажет, как угнаться за зумером и зацепить поколение, обитающее в сети;

— Зачем, как и чему обучать сотрудников поведает Яков Можаев, ресторанный критик;

Екатерина Шихова, директор по маркетингу фудмаркета «Estory» расскажет, как построить и открыть новое ресторанное пространство в период пандемии;

— О цифровых коммуникациях в отрасли Horeca расскажет Анна Шакирзянова, маркетолог макрорегиона Урал «Mango Office»;

Андрей Цуран, директор «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге поделится с участниками как создать «портфель» для шефа.  Ресторация, как главный, но не единственный доход. Как создать подушку безопасности;

— Новые каналы продаж в ресторанном бизнесе — тема выступления Александра Гаврилова, руководителя департамента развития партнерской сети Broniboy;

— О том, как изменился процесс рекрутинга в ресторанной отрасли расскажет  Анна Хвостова, директор по развитию «Работа.ру».

Во время Евразийского Ресторанного Форума пройдет розыгрыш среди рестораторов депозита на 30 000 рублей от «БКС Мир инвестиций».

Регистрация участников на  сайте  и по телефону: (932) 613-88-66 / (932) 613-88-77.

Автор: Гринина Ирина
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