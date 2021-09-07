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На «АвтоВАЗе» встало производство. 40% сотрудников отправлены по домам

На «АвтоВАЗе» встало производство. 40% сотрудников отправлены по домам
Автор фото: Раиса Ибрагимова. Иллюстрация: ТАСС

Общемировые проблемы с производством электронных чипов затронули российский автопром. Вместо наращивания производства сотрудников «АвтоВАЗа» отправили домой с частичным сохранением зарплаты.

#АВТО#НОВОСТИ

Сборочные линии на тольяттинском предприятии работают с перебоями с 16 августа, а в последние недели предприятие было вынуждено останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Около 15 000 работников «АвтоВАЗа» (примерно 40%) находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, сообщает официальный портал правительства Самарской области.

Автоконцерну пришлось пересмотреть свой производственный план, об этом рассказал вице-президент «АвтоВАЗа» по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. Он уточнил, что компания перенесла корпоративный отпуск с конца декабря на 25–27 августа. В августе работникам выплатили премию по итогам первого полугодия в размере 8000 рублей, а каждый сотрудник, сделавший прививку от коронавируса, получил дополнительно 3000 рублей.

Особенно тяжелой ситуация выглядит в связи с тем, что с сентября автоконцерн планировал увеличить объемы производства, для этого летом в компанию приняли 948 новых сотрудников которые в настоящий момент остались без работы, добавил Дмитрий Михаленко:

В связи с ростом российского автомобильного рынка, мы планировали значительно увеличить объемы производства, начиная с сентября текущего года. Для этого было принято решение по организации 9-часовых смен и работы в субботу. Дополнительно, чтобы обеспечить рост объемов производства, за летние месяцы на «АвтоВАЗ» было принято много производственных подразделений. К сожалению, из-за дефицита поставок электронных компонентов мы были вынуждены пересмотреть наш план производства.

Когда поставки комплектующих возобновятся, «АвтоВАЗ» планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен. А пока, для минимизации простоя работников, компания увеличила производство запасных частей и организовала дополнительное обучение персонала.

Отметим, «АвтоВАЗ» является крупнейшим работодателям на территории Самарской области. В июне сообщалось, что с начала года продажи автомобилей Lada выросли в мире на 41,1%, в России — на 51%. Чистая прибыль компании составила €67 млн против убытка почти на €200 млн годом ранее. Это лучший результат «АвтоВАЗа» за последние 10 лет.

Ускорить решение проблемы с поставками пытается и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Но перебои с комплектующими сейчас испытывают предприятия по всему миру. 

Читайте на DK.RU: В мире острый дефицит микрочипов. Производство автомобилей сократится на 7-9 млн

Автор: Андрей Широков
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