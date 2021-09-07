«Цены на нефть выше $100 за баррель обрушат рынок» — Вагит Алекперов

«Я впервые более чем за 50 лет работы давал команду на остановку скважин. У нас всегда была цель добыть как можно больше». Какие перспективы ожидает рынок после 2022 г., рассказал президент ЛУКОЙЛа.

В конце августа стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $65 за баррель впервые с 21 мая. Аналитики считают, что на ситуации отрицательно сказываются укрепление доллара к основным валютам и перспективы скорого сворачивания стимулирующих мер в развитых экономиках. Искуственную цену на нефть по прежнему удается держать благодаря соглашению ОПЕК+. «Мы понимаем, что за счет ограничений добычи в рамках ОПЕК+ нынешняя цена не отвечает реальности, потому что достаточно большой объем добычи остановлен. Но если цены вновь взлетят выше $100 за баррель, это обрушит рынок», — об этом в интервью газете Коммерсант заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Конечно, соглашение привело к тому, что я впервые более чем за 50 лет работы в отрасли давал команду на остановку скважин. Такой практики вообще не было никогда, ни в Советском Союзе, ни в России: у нас всегда была цель добыть как можно больше. Но не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка, — отметил он.

Комфортной как для потребителей, так и для страны является цена $65-75 за баррель и страны — участники ОПЕК+ стремятся сохранить ее за счет регулирования объемов добычи. Пока сентябрь 2022 года — это рубеж, когда ограничения должны сойти к нулю. «Сейчас у компании остановлено до 90 тыс. баррелей добычи в сутки, надеемся, что они будут востребованы рынком, — отметил Алекперов. — Я надеюсь, параметры соглашения ОПЕК+ не будут меняться до конца 2022 года».

Надеюсь, что альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, а навсегда. Объективно цена станет понятна после сентября 2022 года, когда соглашение ОПЕК+ завершится. Также нужно понять влияние, которое энергетическая трансформация окажет на нашу отрасль. Потому что отрасль очень зависит от своих потребителей, и мы заинтересованы в том, чтобы цены на нефть были для них комфортны, — подчеркнул он.

На последнем совещании министры стран-участниц договорились о ежемесячном увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Бизнесмен отметил, что предварительно принято решение об увеличении бурения на территории России после 2022 года, что гарантирует не только стабилизацию, но и рост добычи примерно на 1,5-2% в год после снятия ограничений. В перспективе ЛУКОЙЛ намерен отказаться от образа нефтяной компании и нацелен остаться в отрасли в качестве сильного энергетического производства:

ЛУКОЙЛ уже сегодня не нефтяная, а энергетическая компания. Мы добываем нефть, газ, производим и поставляем нефтехимию, а также электроэнергию в южные регионы России, обеспечиваем теплом такие крупнейшие города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Останемся ли мы энергетической компанией — да, останемся. Но я не очень верю в быстрый энергопереход с нефтяных ресурсов.

«Такое было бы возможно, если бы была стагнация прироста населения в мире, а вместе с ним — потребления энергоресурсов, но потребление растет. Наша стратегия на ближайшие годы — и я убежден, что она правильная, — быть ответственным производителем, прежде всего углеводородов», — отметил Вагит Алекперов.

Компания следует концепции сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году на 20% по отношению к 2017-му. ЛУКОЙЛ принимает ряд инвестиционных проектов, направленных на утилизацию СО2, резко сокращает энергопотребление за счет дополнительных инвестиций. Крупнейший проект сегодня — это перевод газоперерабатывающих заводов на турбины с электроприводом, а также утилизация их выбросов углекислого газа.

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