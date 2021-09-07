Банк России нашел признаки нелегальной деятельности у восьми свердловских компаний

Большинство таких организаций — ломбарды без лицензии Центробанка и невключенные в госреестр. Таким компаниям закон запрещает осуществлять деятельность по кредитованию населения.

Центральный Банк России включил восемь компаний из Свердловской области в список имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Список составлен с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. Туда вошли компании с признаками финансовой пирамиды, нелегальные кредиторы и участники рынка ценных бумаг.

Большинство свердловских компаний из списка — ломбарды, которым запрещено выдавать займы населению под залог имущества, сообщает rg.ru. Эти организации не прошли требования допуска к деятельности по кредитованию и не вошли в госреестр.

У одной из компаний-нелегалов — «Симбиоз Финанс» — были выявлены признаки финансовой пирамиды. Предприятие позиционирует себя как «финансовый клуб», однако требует от участников вступительный взнос.

Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений привлекаемых им членов. Этим людям предлагают присоединяться к профессиональной партнерской программе, приобретать инвестконтракты с доходностью от 80 процентов годовых, сулят дорогостоящие автомобили, квартиры или технику за полцены. При этом компания не раскрывает какой-либо информации о своем финансовом положении. По информации на сайте, ее офисы располагаются в Екатеринбурге, Уфе, Москве, Абакане и других городах, — объяснили в Уральском ГУ Банка России.

Ранее DK.RU рассказывал про пирамиду «Финико», которая привлекала средства граждан с 2019 г., обещая доходность порядка 25% годовых в месяц. В июне 2021 г. Центробанк включил «Финико» в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Вскоре после этого компания прекратила выплаты вкладчикам.