«Группа ЛСР» построит жилой квартал на ВИЗе-Правобережном. Подробности проекта

Девелопер уже получил положительное заключение по проекту. Всего на территории будущего ЖК возведут 200 тыс. кв. м жилья, два детских сада и три школы. Строительство начнется в 2021 г.

«Группа ЛСР» планирует застроить правобережный ВИЗ рядом с Большим Конным полуостровом. Компания работает на строительном рынке России с 1993 г. За это время она построила более 1,2 млн кв. м в Екатеринбурге. Возведение нового жилищного комплекса развернется в границах Срединного кольца, улиц Крауля, Татищева и Районной. Проект получил название ЖК «Зеленый остров». Компания ЛСР возведет 19 жилых домов высотой от 16 до 25 этажей (200 тыс. кв. м жилья). Площадь нового квартала составит 14 га.

Фото: эскиз ЖК «Зеленый остров»

Новостройки спроектированы так, что большинство окон будет выходить на акваторию пруда. А между домами появятся широкие пешеходные бульвары, выходящие на набережную, где можно будет прогуляться одному или провести время с семьей, — сообщает медиаслужба ЛСР.

Также на территории жилого комплекса построят два детских сада и три школы. Компания уже получила положительное заключение экспертизы проекта и начнет строительство в 2021 г.

Ранее DK.RU рассказывал о другом проекте «Группы ЛСР». Новый жилой квартал появится на месте бывших цехов завода ЖБИ. Первую многоэтажку на 21 тыс. кв. м жилья достроят в первом квартале 2024. Здание расположится по улице 40-летия Комсомола.