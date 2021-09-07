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«Делай то, что хочешь. Играй по-своему». 10 правил жизни Жан-Поля Бельмондо

«Делай то, что хочешь. Играй по-своему». 10 правил жизни Жан-Поля Бельмондо
Автор фото: Laurent Cipriani. Иллюстрация: AP Photo / ТАСС

«Когда у меня случился инсульт, я почти целый год не мог вымолвить ни слова. И тогда я решил «включить» себя еще раз — чтобы самому себе доказать, что я еще что-то могу. Это помогло выйти из бездны».

#УТРАТА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В понедельник, 6 сентября, скончался Жан-Поль Бельмондо — легендарному французскому актеру было 88 лет. DK.RU собрал 10 правил жизни знаменитого артиста, которые актуальны вне времени, географии и сферы деятельности:

1| Надо идти своим путем. Не думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему.

2| Ко мне популярность не пришла сразу, а потребовалось много времени, чтобы ее заслужить. Я не поступил с первого раза в Консерваторию драматического искусства, а когда туда попал, то меня долго не замечали преподаватели. Мой путь — сложный путь в искусстве. Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Поначалу мне было так страшно, что я снимался в пяти, шести, семи картинах в год! Чтобы наработать опыт.

3| Не нужно никому ничего доказывать, просто занимайтесь любимым делом. Не забывайте «выключать звезду», когда возвращаетесь домой к близким, а еще лучше вообще ее не включать!

4| Я живу настоящим моментом. И он прекрасен.

5| Мой козырь — раскованность. Это ощущение свободы пришло в профессию из моего характера. Среди своих положительных черт я бы отметил простоту и искренность. А среди отрицательных... У Жан-Поля Бельмондо нет отрицательных черт в характере!

6| Моим кумиром всегда был мой отец. Сколько его помню, он постоянно работал: с раннего утра и до глубокой ночи.

7| Мне всегда нравилось играть. Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает. Мне это неинтересно. Мне кажется, каждый призван заниматься одним делом на земле. Я — быть актером.

8| Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет. Я просто очень хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу жить. Я никогда не пил, не принимал наркотики, зато много занимался спортом.

9| Когда у меня случился инсульт, я в течение десяти месяцев не мог вымолвить ни слова и лежал пластом… Мне стало по-настоящему страшно, что я больше не смогу говорить. И тогда я решил «включить» себя еще раз — и снялся в фильме «Человек и собака», чтобы самому себе доказать, что я еще что-то могу. Это помогло мне выкарабкаться из бездны.

10| Я не боюсь смерти, потому что это только сон. Но я бы предпочел умереть в своей кровати.

При подготовке материала использованы цитаты из изданий Life, Царьград, Российская газета.

Автор: Андрей Широков
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