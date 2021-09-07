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Больше возможностей: УБРиР увеличил лимит по овердрафту «Экспресс» до 3 млн руб.

Больше возможностей: УБРиР увеличил лимит по овердрафту «Экспресс» до 3 млн руб.
Иллюстрация: https://pixabay.com

В честь приближающегося дня рождения Уральский банк реконструкции и развития запустил акцию. С 6 сентября по 15 октября предприниматели могут подключить овердрафт «Экспресс» с лимитом до 3 млн руб.

Ранее клиенты могли рассчитывать только на 2 млн рублей.

«Овердрафт — один из наиболее популярных кредитных продуктов среди бизнесменов. На текущий момент доля овердрафтов в кредитном портфеле составляет более 43%. А особенно наши клиенты любят овердрафт «Экспресс», — отмечает руководитель по развитию кредитования УБРиР Наталья Хмелёва. — Когда мы увеличили лимит по «Экспрессу» с 1,5 млн до 2 млн рублей, то заметили, как вырос интерес бизнеса. Это очень удобный инструмент, который можно использовать для срочного закупа оборудования, сырья и материалов для производства или оплаты налогов, если нет свободных денег. Поэтому мы решили пойти навстречу предпринимателям и повысили лимит еще раз, чтобы у них было больше возможностей для реализации своих бизнес-идей особенно в преддверие роста ставок, ожидаемого в рынке».

По словам Натальи Хмелёвой, сумма лимита по овердрафту «Экспресс» выше среди аналогичных предложений других банков.

Также овердрафт «Экспресс» обладает рядом других преимуществ. Оформить его можно всего за один день, при этом не требуется предоставление залога. При активном использовании овердрафта банк может снизить ставку. Важно, что рассчитывать на «Экспресс» могут все предприниматели, и даже те, кто не обслуживается в УБРиР.

Открыть овердрафт «Экспресс» можно в любом отделении, оказывающем услуги юридическим лицам, а так же на сайте банка. Уточнить подробности — по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.

Автор: Гринина Ирина
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